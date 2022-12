Anápolis vai receber investimentos de mais de R$ 1 bilhão

Em evento de lançamento para centenas de empresários e lideranças da cidade e do Estado, o prefeito Roberto Naves apresentou, na noite de quinta-feira, 1º, o maior plano de investimentos da história do município, o Anápolis Investe. O anúncio aconteceu no Teatro Municipal e contou com a presença de autoridades como o governador Ronaldo Caiado. Fazem parte do pacote grandes obras de mobilidade urbana e infraestrutura, educação, saúde, meio ambiente, inovação, segurança pública, cultura e lazer.

“Esse programa de investimentos é fruto de dados captados durante seis anos de mandato. Nesse período, mapeamos todos os problemas da cidade com o propósito de encontrar soluções”, explicou Roberto, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual eleita, Vivian Naves, que destacou como maior objetivo da gestão o cuidado com as pessoas. “É muito bom poder planejar o futuro depois de tantas conquistas que tivemos na missão de cuidar das pessoas. O Anápolis Investe vai além de obras e ações. É mais uma grande oportunidade que temos de melhorar a vida dos anapolinos”, comentou Vivian.

A construção de uma ponte estaiada, para a qual serão investidos R$ 185 milhões, ligará a Avenida Brasil Sul à Avenida Pedro Ludovico, na região sudoeste da cidade, reduzindo em 4 km o percurso para o motorista que precisa fazer esse trajeto e gerando uma economia de 20 minutos no deslocamento.

O viaduto do Recanto do Sol, de R$ 40 milhões, desafogará o trânsito dando uma alternativa de rota aos motoristas que hoje dependem do viaduto da BR-060 com a Avenida Universitária para se locomover.

Totalizando cerca de R$ 40 milhões, a construção de três anéis viários vai desviar de dentro da cidade o transporte de cargas e de veículos que só estão de passagem, melhorando a fluidez do trânsito. Um deles é o anel viário da GO-222 à BR-060/153, que dará nova opção de acesso a Nerópolis. O outro é o anel viário da GO-330 à BR-060, criando uma solução para a região do Daia ao ligar o acesso de Leopoldo de Bulhões e Silvânia à saída para Brasília. Já o anel viário da BR-153 à GO-330 ligará Miranápolis à Vila Fabril, melhorando a mobilidade e impactando o comércio local.

A Prefeitura de Anápolis também investirá R$ 410 milhões para recapear as principais ruas e avenidas com aplicação de microrrevestimento em cerca de 250 quilômetros de vias, a pavimentação de três bairros pela primeira vez (Privê Lírios do Campo, Jardim Esperança e Jardim Luzitano), além da finalização do asfalto em bairros e pontas de rua. Parte do valor contempla ainda obras de drenagem pluvial, calçadas e meio-fio.

Na área da educação, o Anápolis Investe destinará R$ 47 milhões para a construção de nove escolas, R$ 21 milhões para cinco novos CMEIs e R$ 43 milhões para reforma e ampliação de unidades já existentes. Além disso, com investimento de R$ 2 milhões, a Clínica Escola do Autista oferecerá atendimento multidisciplinar com programas de ensino de linguagens, códigos específicos de comunicação e sinalização, ajuda técnica no processo de alfabetização e tecnologia assistida.

Para a saúde, o Centro de Internação Leblon, no valor de R$ 20 milhões, implantará 75 leitos clínicos, adultos e pediátricos, e área de isolamento. Outros R$ 30 milhões serão destinados à reforma de todas as UBSs. Com foco no público feminino, o Anápolis Investe vai criar o Hospital da Mulher Vila União. No valor de R$ 20 milhões, a unidade será a primeira maternidade exclusiva da rede municipal, disponibilizando serviços como pré-natal, consultas, exames de ultrassom, mamografia e o Banco de Leite Humano.

Também está previsto no plano a construção da UPA Veterinária, que disporá de dois centros cirúrgicos com salas de preparo, laboratório, indução anestésica, castração e um amplo conjunto de serviços voltados para o bem-estar animal. O valor destinado para essa obra é de R$ 5 milhões.

Com valor de R$ 1,5 milhão, a obra do Jardim Botânico já está em andamento e se tornará o novo cartão postal da cidade. A área verde localizada no antigo Clube Ipiranga contará com lago natural, plantas aquáticas, trilha ecológica monitorada, dentre outras atrações.

Com obras em execução, o novo Centro Administrativo soluciona um problema histórico para os anapolinos. A construção inacabada onde seria a Câmara Municipal dará lugar a uma nova estrutura da administração municipal, com espaços abertos e amplos para possibilitar melhor atendimento ao público e permitir integração entre as secretarias e gabinetes. O investimento de R$ 25 milhões ainda possibilitará economia aos cofres públicos com a redução de custos de locação de imóveis.

Modernização e segurança estão contemplados no pacote com a implantação de Wi-Fi em áreas públicas, o Conecta Anápolis, e instalação de mais de 200 câmeras de alta resolução pela cidade, o projeto Anápolis+Segura. As duas iniciativas receberão investimento de R$ 50 milhões.

Entre as dezenas de benefícios do Anápolis Investe, fruto de um planejamento da gestão para preparar a cidade para os próximos 20 anos, há ainda a construção do Polo Industrial Tecnológico de Anápolis (Politec), no valor de R$ 35 milhões. Além disso, está incluso no plano o Centro Cultural João Luiz de Oliveira (R$ 3 milhões), o Mercado Municipal da Jaiara (R$ 5 milhões), quatro novos feirões cobertos (R$ 15 milhões), 14 arenas poliesportivas (R$ 20 milhões) e 19 parques e praças (R$ 14 milhões). A população pode acompanhar todas as informações pela página https://anapolisinveste.com.br/.