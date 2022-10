Aparecida adere conceito de Cidades AMI

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, e o presidente do Comitê Aparecida Criativa, Guido Marco, assinaram na noite desta quinta-feira, 06, termo que oficializa adesão do município a abordagem de Cidades AMI – Alfabetização Midiática e Informacional.

O evento foi realizado dentro da programação das feiras do Empreendedor e da Criatividade, no Anfiteatro Municipal, e contou com apresentação da Banda Sinfônica de Aparecida. Marcaram presença a secretaria de Assistência Social, Sulnara Santana, o vereador Arnaldo Leite, a escritora e folclorista Nilda Simone, o superintendente de Tecnologias Educacionais, Luciano Fernandes, dentre outras lideranças.

O termo Cidades AMI foi criado pela Unesco em 2018 e engloba todas as inovações que um município pode desenvolver para facilitar a vida das pessoas, tornando a cidade mais conectada, inteligente e desenvolvida.

A abordagem viabiliza a utilização das novas tecnologias e melhor aplicação dos recursos disponíveis em prol do desenvolvimento humano de forma ética, inclusiva, participativa e cidadã.

“O conceito Cidades AMI veio para agregar o programa Cidade Inteligente, que vem sendo desenvolvido, por etapas, em Aparecida, e fomentar a formação do conhecimento, a inovação e o acesso à informação na sociedade”, afirmou o prefeito Vilmar Mariano.

Guido Marco destaca o programa possibilita aos aparecidenses uma nova visão de gestão e adequação em relação às Cidades Mil (Media and Information Lieracy). Vamos abordar o conceito Cidades AMI enquanto ferramenta para fortalecer comunidades por meio da ampliação do acesso à informação e conhecimento em todas as áreas”, concluiu.