Aparecida anuncia ampliação de recursos para fomentar atletas da cidade

Cerca de 500 atletas e paratletas de Aparecida de Goiânia, receberam certificado do prêmio Melhores do Esporte 2022, durante homenagem realizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, nesta quinta-feira, 17. O evento ocorreu no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro, e foi realizado com o objetivo de reconhecer o empenho dos atletas no dia a dia dos treinamentos e ao representar Aparecida em competições regionais, nacionais e internacionais.

Foram homenageados atletas e paratletas de 39 modalidades esportivas, além de membros de comissões técnicas e profissionais da imprensa que cobrem o esporte em Aparecida. Na cerimônia, o prefeito Vilmar Mariano anunciou que, para ampliar o fomento aos atletas da cidade, a Prefeitura de Aparecida dobrará a partir de 2023 o valor total anual dos fundos do programa Aparecida Compete. Passará de R$ 250 mil para R$ 500 mil.

O Aparecida Compete é um programa de governo criado pelo ex-prefeito Gustavo Mendanha para custear viagens e outras despesas operacionais de atletas do município quando em torneios realizados em outras cidades, outros estados e fora do Brasil.

Guinada nas políticas para o esporte

Secretário de Esportes, Gerfeson Aragão lembrou que, até 2016, as políticas públicas para o esporte na cidade se concentravam apenas no futebol. Mas, segundo ele, a gestão municipal passou a atuar para popularizar também as demais modalidades esportivas. “Outras modalidades também precisavam ser reconhecidas, e foram. Isso são políticas públicas para o esporte”, destacou o gestor da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Atletas agradecem reconhecimento

Técnica da primeira academia de crossfit aberta em Aparecida, Elis Araújo parabenizou a Prefeitura de Aparecida pela iniciativa do prêmio Melhores do Esporte. “Todo reconhecimento é bem-vindo e nos motiva a seguir fazendo o trabalho que a gente faz.”

Lucas Almeida, paratleta do basquete em cadeira de rodas, avaliou que o Melhores do Esporte ajuda a mostrar à população que o esporte capacita as pessoas a se superarem. “Através do esporte, a gente aprende como readaptar, reabilitar nossa vida, assim como nos dá mais mobilidade, mais independência”, elencou o esportista.

O presidente da Federação de Capoeira do Estado de Goiás, Mestre Pança, agradeceu pelas políticas públicas de Aparecida de incentivo à prática esportiva. “É importante pelo enriquecimento do esporte e valorização dos nossos atletas de Goiás, principalmente aqui, em Aparecida, onde tem muitos capoeiristas”, encerrou Mestre Pança.