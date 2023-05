Aparecida de Goiânia busca expandir mercado com exportação para países árabes

Aparecida de Goiânia, está investindo em uma nova estratégia para expandir seu mercado de exportação. A cidade tem um grande potencial produtivo em diversos setores, como agrícola, pecuário e de mineração, e agora pretende estender suas atividades comerciais para os países árabes.

Com essa iniciativa, Aparecida de Goiânia busca diversificar sua economia e conquistar novos mercados para seus produtos. A possibilidade de intercâmbio comercial entre o município e os países árabes já começou a ser vislumbrada por uma comitiva que estuda laços comerciais entre as partes. A cidade possui grandes empresas no segmento têxtil, farmacêutico, alimentício, químico e tantos outros, capazes de ofertar produtos e serviços.

“Queremos avançar para que, em breve, nossa produção seja comercializada no Oriente Médio. E vamos incentivar todas as ações que possamos consolidar essa expansão”, afirma o prefeito Vilmar Mariano.

O secretário de Indústria e Comércio, Felismar Martins, destaca que a cidade reúne condições para prospectar investimentos. “Nossa cidade tem condições para atrair investimentos e fomentar o turismo de negócios. Aparecida e os países árabes só têm a ganhar com a consolidação do comércio internacional”, afirma o secretário de Indústria e Comércio, Felismar Martins.

O líder do Centro Islâmico de Anápolis, empresário Nasser Sahim, passou a visitar empresas e industrias de Aparecida com objetivo de conhecer as potencialidades econômicas, produtos e serviços que podem ser exportados. Sahim afirma que vai apresentar o potencial econômico de Aparecida a “outros países e outras embaixadas” em viagem que já está programada.

No início de março, Nasser Sahim esteve também na Cidade Administrativa Maguito Vilela e ganhou do prefeito Vilmar portfólio com as potencialidades do município. O líder já visitou a S.A. Alimentos, Facinatus Cosméticos, Federal Express, Zscan Software outras empresas do município. A ideia é reunir o máximo de informações para construção de um portfólio para os países do Oriente Médio.

Acompanharam as visitas o diretor da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, Max Coelho; o chefe de gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio, Valner Oliveira; além de empresários e industriais do município.