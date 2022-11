Aparecida de Goiânia celebra 59 anos de emancipação política

Aparecida de Goiânia conquistou sua emancipação política em 14 de novembro de 1963, isto é, 41 anos depois de sua fundação histórica, em 11 de maio de 1922, quando foi celebrada a primeira missa campal na Praça Matriz.

Sendo assim, a cidade possui duas celebrações do calendário anual, a data do seu aniversário e o dia em que conquistou sua autonomia administrativa. Em 1963, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sancionou a Lei nº 4.927, que elevou o então distrito de Goialândia à categoria de município.

Na época, foi autor da lei que emancipou Aparecida o então deputado estadual Iris Rezende. Naquele mesmo ano a cidade garantiu sua independência administrativa e começou seu desenvolvimento socioeconômico.

O dia em que a cidade celebra sua emancipação política é feriado municipal. No dia seguinte, 15 de novembro, Proclamação da República, feriado em todo território nacional.

Aparecida se tornou a segunda maior cidade do Estado de Goiás, com 601 mil habitantes, e uma das cidades mais importantes do país. Em 59 anos, o número de bairros em Aparecida cresceu nada menos do que 13 vezes, passando de 23 setores, no ano da emancipação, para 305 bairros na atualidade.