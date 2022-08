Aparecida de Goiânia realiza exposição de orquídeas, rosas do deserto e cactos

Aparecida de Goiânia recebe, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a 1ª Exposição Nacional Metropolitana de Orquídeas, Rosas do Deserto, Suculentas e Cactos. O evento da Associação dos Orquidários do município será realizado com entrada gratuita no espaço de festas da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), no Residencial Solar Central Park.

Durante a exposição os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adquirir várias espécies de plantas. Também poderão comprar flores, vasos, substratos, adubos e receber orientações sobre o cultivo das espécies.

Na sexta e sábado, a exposição ficará aberta das 9h às 20h. E no domingo a visitação será das 9h às 17h. Para todos os dias do evento a entrada é franca. A expectativa da organização é receber 15 mil pessoas nos três dias de exposição.

Haverá troca de alimentos não perecíveis por mudas de orquídeas para as primeiras 400 pessoas que chegarem no local da exposição. Os alimentos arrecadados serão destinados à instituições sociais do município.