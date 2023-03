Aparecida de Goiânia recebe Rally Internacional de Goiás no fim de semana

Neste sábado e domingo, 1º e 2 de abril, Aparecida de Goiânia recebe o Rally Internacional de Goiás. O lançamento oficial do evento será realizado na manhã desta sexta-feira, 31, no parque de apoio montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na capital.

Além das provas, o Rally Internacional de Goiás também conta ainda com programação cultural. Shows gratuitos com bandas regionais e nacionais serão realizados no CCON. Confira a programação abaixo!

As provas do rally de velocidade serão realizadas em um circuito construído ao lado do Credeq e na Fazenda Engenho, na Região Leste. O evento abriga três categorias: Rally 5 – divisão de entrada para veículos 4×2 de preparação limitada, Rally 4 – também 4×2 e com mais preparação e a Rally 2 dos veículos de tração 4×4.

No sábado, serão disputadas seis especiais (trechos cronometrados), com mais 2 shows e no domingo o encerramento com a disputa de quatro especiais, pódio e mais shows.

“É um evento para toda família, a população de Aparecida terá a oportunidade de assistir grandes provas e ver de perto como funciona uma categoria do automobilismo profissional. Preparamos tudo pensando em presentear os amantes da velocidade com um final de semana recheado de adrenalina”, aponta o prefeito Vilmar Mariano sobre o rally.

Shows

Os shows inseridos na programação do rally serão realizados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Nesta sexta-feira, as atrações são as bandas Clube Retrô e Blitz, às 20h. No sábado, Mr. Gyn, Biquini Cavadão. Domingo, o evento será encerrado com os shows da Liga Joe e Venosa.

Os ingressos gratuitos devem ser retirados no site oficial do evento.

Localização

As provas do Rally Internacional de Goiás serão realizadas em um circuito construído ao lado do CREDEQ, na Avenida Tanner de Melo, na Fazenda São Antônio, e na vizinha Fazenda Engenho Novo. O acesso é pela Avenida Santana e pelo Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar.

Provas

No sábado, as provas serão realizadas a partir das 9h. No domingo, a partir das 10h.

Confira a programação completa do Rally Internacional de Goiás!

Sexta-Feira – 31 de março de 2023

7h – Abertura da Secretaria de Prova – Centro Cultural Oscar Niemeyer

07h15 – Início do reconhecimento das especiais

9h – Abertura da Vistoria Técnica

18h15 – Briefing

20h – Show com a Banda Clube Retrô

22h – Show Nacional – BLITZ 40 ANOS – Centro Cultural Oscar Niemeyer

Sábado – 01 de abril de 2023

09h38 SS – Credeq 1

10h06 SS – Rodeio Show 1

12h29 – SS Credeq 2

12h57 – SS Rodeio Show 2

15h20 – SS Credeq 3

15h48 – SS Rodeio Show 3

20h – Show com a Banda Mr. Gyn

22h – Show Nacional, Biquini Cavadão – Centro Cultural Oscar Niemeyer

Domingo – 02 de abril

09h38 SS – Prova1

10h06 SS – Fazenda Engenho 1

12h29 – Prova 2

12h57 – SS Fazenda Engenho 2

13h32 – Chegada do primeiro carro no parque fechado – Centro Cultural Oscar Niemeyer

15h – Premiação – Centro Cultural Oscar Niemeyer

18h – Show com banda Liga Joe

20h- Show com Banda Venosa