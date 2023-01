Aparecida de Goiânia se consolida como 2ª cidade goiana em número de empresas ativas

Dados divulgados pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) apontam que Aparecida de Goiânia se consolidou como segunda cidade goiana em número de empresas ativas. O município, que possui forte vocação comercial e industrial, está atrás apenas de Goiânia.

Aparecida de Goiânia encerrou 2022, com 74.716 empresas ativas. “Nossa cidade vem crescendo a cada ano com a chegada de novas empresas. Em 2009 eram 6 mil CNPJs ativos, hoje ultrapassamos os 70 mil. E isso é muito importante para a cidade, que é escolhida pelos empresários pela infraestrutura básica que a cidade possui, pela localização no coração do Brasil e também porque somos uma cidade com vocação industrial e, por isso, temos diversos polos públicos e privados no munícipio.”, aponta o prefeito Vilmar Mariano.

Além das grandes, médias e pequenas empresas a cidade também contam com mais de 16 mil pessoas físicas que exercem atividades regulamentadas. Nessa categoria se enquadram, por exemplo, médicos, dentistas, feirantes, taxistas entre outras.

Outro fator que contribui com o elevado número de empresas instaladas na cidade é a capacidade de empreender do aparecidense. O número de Microempreendedor Individual (MEI) já corresponde a 63% do quantitativo geral de estabelecimentos registrados na cidade.

Empregos

O número expressivo de empresas instaladas em Aparecida de Goiânia reflete na geração de empregos. A cidade divulga, em média, cerca de 300 novas vagas semanalmente. No primeiro semestre de 2022, por exemplo, a cidade liderou a geração de empregos no Centro-Oeste.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, de 2021 destacam que mais de 115 mil pessoas trabalham com carteira assinada na cidade. Os números de 2022 ainda não foram divulgados. Veja abaixo quanto cada setor da economia emprega na cidade!

1 – EXTRAÇÃO MINERAL 162 20 182 2 – INDUSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO 14.010 6.118 20.128 3 – SERVIÇOS DA INDÚSTRIA UP 821 125 946 4 – CONSTRUÇÃO CIVIL 10.715 962 11.677 5 – COMÉRCIO 15.941 9.461 25.402 6 – SERVIÇOS 25.147 19.455 44.602 7 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.985 8.471 12.456 8 – AGROPECUÁRIA 115 35 150 Total 70.896 44.647 115.543

Goiás

Goiás liderou, em 2022, o ranking de abertura de empresas entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. O Ceará ficou com a segunda posição e o Mato Grosso em terceiro lugar. No último mês do ano, o tempo médio para se abrir uma empresa em Goiás foi de 1 dia e 5 horas, abaixo da média nacional que ficou em 1 dia e 7 horas. Os dados são da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Veja o ranking abaixo!

1º ) Goiânia : 316.996

2º) Aparecida de Goiânia: 74.716

3º) Anápolis: 60.271

4º) Rio Verde: 31.992

5º) Valparaíso: 23.297