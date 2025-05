Aparecida inicia obras de recapeamento de avenidas

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nesta semana o recapeamento das avenidas Geraldo Padeiro (antiga W-5), no setor Santa Luzia, e Padre Marcelino Champagnat, no Residencial Village Garavelo, às margens do Parque Lafaiete Campos Filho. São duas das dezenas de obras anunciadas no domingo (11) pelo prefeito Leandro Vilela, integradas em um pacote de investimentos de R$ 150 milhões, que já começou a ser executado.

“Estamos colocando em prática um grande plano de reestruturação da cidade, que começou no primeiro dia da nossa gestão. Essas obras de recapeamento fazem parte de um pacote que vai transformar a mobilidade urbana em Aparecida, com mais qualidade de vida para a população. É compromisso da nossa gestão entregar uma Aparecida melhor para se viver”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

As máquinas trabalham a todo vapor nas duas avenidas. Na Padre Marcelino, a Prefeitura de Aparecida está revitalizando toda a via, que se estende por 1 quilômetro. As equipes já iniciaram a remoção da capa asfáltica para executar uma nova base, incluindo a aplicação de cascalho. Depois de reforçada, a base será revestida com uma nova capa de asfalto do tipo CBUQ, considerado mais resistente e durável.

O trabalho começou na altura da Avenida de Furnas e seguirá por etapas até a esquina com a Avenida Gervásio Pinheiro. Segundo a Seinfra, a obra deve ser concluída na primeira quinzena de junho. “Como o prefeito Vilela sempre diz, mais importante do que lançar é entregar a obra. Por isso, nossas equipes estão trabalhando arduamente para finalizar tudo dentro do prazo estipulado”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Alfredo Soubihe.

Na Avenida Geraldo Padeiro, também conhecida como W-5, outra frente de serviço executa, desde segunda-feira (12), a fresagem da capa asfáltica existente e a aplicação de uma nova camada, também com asfalto CBUQ. O serviço será realizado em toda a via, com 4 quilômetros de extensão, considerando 2 quilômetros por pista. A obra está prevista para ser concluída até o fim deste mês de maio.

Moradores e empresários da região comemoram a chegada do novo asfalto. “A situação aqui estava decadente, cheia de buracos, todo mundo reclamando, mas agora está ficando top, um recapeamento bem grosso. Vai ficar 100% para a gente aqui”, disse Danilo Moreira, proprietário de uma oficina mecânica na Avenida W-5. Já o aposentado Virlei Aires da Silva, morador da região da Avenida Padre Marcelino, está confiante: “Vai melhorar porque vai receber um novo asfalto, né? Vai ficar bom, com fé em Deus”.

A Seinfra adianta que, ainda neste mês, será iniciado o recapeamento da Avenida Santana, outra importante via da região Leste. A nova capa asfáltica será aplicada em toda a extensão da avenida, desde a BR-153 até a rotatória que dá acesso ao Polo Industrial Vice-Presidente José Alencar.

Mais obras

O investimento de R$ 150 milhões anunciado pelo prefeito Vilela inclui o pacote de R$ 22 milhões das obras iniciadas nesta semana, além de R$ 72,7 milhões do Programa de Reestruturação Urbana da Bacia do Ribeirão Santo Antônio, financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF), que já estão em andamento, e mais R$ 35 milhões que serão aplicados neste ano na reforma de unidades escolares.

Totalizando R$ 22.211.554,00, o pacote lançado no aniversário de 103 anos de Aparecida inclui, além das obras de recapeamento, a construção de três novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) nos bairros Vila Romana, Residencial Garavelo Park e Chácara São Pedro. Também prevê a reforma das praças CEU nos bairros Vera Cruz e Parque Flamboyant, além da construção de novos espaços públicos nos setores Jardim Tiradentes, Parque Real e Jardim Mont Serrat. Na área de infraestrutura viária, também estão previstas melhorias nas vias do Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, com duplicação de trecho.

Dentro do pacote de R$ 72 milhões, destacam-se ainda a trincheira da Avenida das Nações — interligando Buriti Sereno, Jardim Itapuã e Parque das Nações —, a construção dos eixos 2 e 2A, e a conclusão do Eixo Estruturante Leste-Oeste 01, na altura do Aeroporto Sul e Jardim Alto Paraíso. Esse eixo possui 8,9 km de extensão e liga a GO-040 à Avenida Rio Verde, atravessando sete bairros.

As intervenções integram o plano de reestruturação viária da cidade, promovendo mais fluidez no trânsito, integração entre regiões e melhores condições de mobilidade urbana.

