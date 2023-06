Aparecida investe R$ 100 mil em equipamentos esportivos e beneficia mais de mil crianças

Com o objetivo de aperfeiçoar as práticas esportivas em Aparecida, a prefeitura por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude entregou na tarde desta segunda-feira, 5, novos tatames para as instituições esportivas do município. A entrega aconteceu na Estação Cidadania Esporte, localizada no setor Parque Trindade II.

Com investimento de R$ 100 mil, a Secretaria beneficiou nove centros esportivos que oferecem diversas modalidades de luta para crianças e jovens de Aparecida. Os tatames são importantes ferramentas que garantem a segurança dos atletas durante os treinos e competições e criam um ambiente mais próximo ao encontrado por eles nas competições oficiais.

Os tatames entregues hoje pelo Prefeito Vilmar Mariano fazem parte da primeira remessa de equipamentos desportivos adquiridos por meio de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Humberto Teófilo. A próxima etapa vai oferecer outras ferramentas das artes marciais aos atletas de Aparecida, conforme licitação.

Durante a cerimônia, o Prefeito Vilmar Mariano pontuou os investimentos que Aparecida tem feito no esporte. “Temos trabalhado diuturnamente para garantir os melhores equipamentos e condições aos nossos atletas. Nosso sonho é ver vocês indo mais longe nas competições municipais, estaduais, do Brasil até chegar a uma Olimpíada. Quando um atleta está competindo, é a cidade de Aparecida que está representada”, ressaltou o prefeito ao lado da primeira dama e secretária de Assistência Social Sulnara Santana.

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão frisa que os tatames garantem maior competitividade aos atletas de Aparecida. “Esses tatames vão atender mais de 1,2 mil crianças e jovens dessas instituições e esse investimento com certeza vai aumentar a quantidade de crianças beneficiadas”, afirmou.

O atleta Caio Mendes, de 15 anos, treina há oito anos Uechi Ryu, uma modalidade do karate. Ele conta que os tatames são importantes para levar Aparecida cada vez mais longe nas competições. “Ter estrutura de treino ajuda a melhorar o rendimento nas competições e isso faz com que a gente possa pontuar muito mais e aumentar nossa classificação nos rankings, colocando o nome de Aparecida no topo”, evidenciou o atleta.

Ao todo, são nove projetos sociais de Aparecida beneficiados nesta primeira entrega dos kits de tatames, são eles: Formando Campeões Para Vida, Instituto Viver Melhor, CEU das Artes Vera Cruz, Jiu-jitsu Para Todos, Tatame do Bem, Associação Scorpions, Escolinha de Karatê do Ninja e Estação Cidadania.

O professor de artes marciais Wilson Salazar comenta que o foco dos projetos são as crianças. “Investimentos desse nível deixam as crianças e adolescentes mais motivados a participar dos projetos. Esses equipamentos novos chamam a atenção e mostram para os familiares o nosso comprometimento com as causas. Essa iniciativa da Secretaria de Esporte fomenta essas melhorias e para nós é muito especial”, acrescentou.

O ex-deputado Humberto Teófilo pontua que os esportes, além de saudáveis são ferramentas de transformação social. “Muitas vezes é por meio do esporte que a gente evita que os nossos jovens estejam nas ruas sendo suscetíveis a cooptação do crime e do tráfico de drogas. Por isso me dediquei a lutar pelo investimento no esporte de Aparecida”, concluiu.

Estação Cidadania Esporte

Com área total de 12 mil metros quadrados (m²), sendo 1,8 mil metros m² de área construída, o Estação Cidadania-Esporte, localizado no setor Parque Trindade, tem capacidade para atender mais de 3 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores de dezenas de modalidades.

Entre as modalidades olímpicas, o Estação Cidadania-Esporte vai oferecer formação esportiva em esgrima, handebol, boxe, jiu-jitsu, capoeira, ginástica, levantamento de peso, taekwondo, badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, judô e atletismo.

Um dos principais públicos beneficiados na Estação Cidadania-Esporte é o de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.O espaço oferece as condições necessárias para a iniciação esportiva nos esportes de alto rendimento. A estação também atende a população, com oferecimento de campeonatos e aulas esportivas ofertadas de forma gratuita.