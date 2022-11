Aparecida realiza mutirão para recolhimento de pneus

Além do trabalho permanente de combate ao mosquito Aedes Aegypti, nesta semana, a Prefeitura de Aparecida realiza um mutirão para recolhimento de pneus. A força-tarefa ocorre nesta quarta e quinta-feira, 16 e 17 de novembro. Nos dois dias, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vão percorrer toda a cidade, principalmente borracharias, praças, avenidas e terrenos baldios, em busca do material. Os pneus recolhidos serão destinados a uma empresa de reciclagem.

O mutirão envolve mais de 30 profissionais da Vigilância Ambiental e nove veículos, dentre caminhões e caminhonetes. O ponto de partida das equipes é a Avenida Atlântica (próximo ao Fórum), no Goiânia Park Sul. A população também pode contribuir e solicitar o serviço pelo telefone 3545-4819, caso tenha alguma carcaça para ser recolhida.

Os pneus são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue e preocupa as autoridades de Saúde Pública: “O descarte incorreto desse material é um grave problema ambiental. O pneu leva centenas de anos para se decompor e também pode armazenar água parada, ambiente ideal para a reprodução do Aedes Aegypti”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde de Aparecida, Daniela Ribeiro.

Dengue em Aparecida

O coordenador de Vigilância Ambiental, Iron Pereira, acrescenta que, segundo o último boletim da SMS, referente à semana epidemiológica 43, somente neste ano já foram notificados 24.714 casos de dengue na cidade. “Os números indicam um acréscimo de 118% no número de casos de dengue notificados se comparado ao ano de 2021 e comprovam que precisamos continuar em alerta permanente. Todos precisam fazer a sua parte nesse combate que requer responsabilidade social e amor à vida”.