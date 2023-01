Aparecida reforça a conscientização sobre a importância da saúde mental

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) realiza, ao longo deste mês, uma série de atividades em alusão ao Janeiro Branco, movimento que enfatiza a importância dos cuidados com a saúde mental para pessoas de todas as idades. Em 2023, o mote da campanha é “A Vida pede Equilíbrio” para orientar a população a buscar ajuda, se cuidar e a investir em qualidade de vida com a mudança de hábitos nocivos e a prática de atividades físicas, dentre outras estratégias.

“Nosso foco é a prevenção e a conscientização da sociedade. Estimulamos, não apenas no Janeiro Branco, mas no ano inteiro, uma mudança de hábitos e a busca por uma vida melhor e mais alegre. É vital conversar com as pessoas, estar junto daqueles que amamos, relaxar e refletir sobre a vida e buscar ajuda profissional, se necessário, o quanto antes. Ao mesmo tempo, trabalhamos para fortalecer nossa rede de assistência e criar uma cultura de saúde mental”, afirma o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental, Carolina Sartori, a pandemia do novo coronavírus contribuiu para o agravamento de angústias: “A população viveu momentos terríveis de perdas de familiares e amigos, isolamento social, desemprego agravado e prejuízos financeiros. Por outro lado, ficou ainda mais evidente a importância do autocuidado e do cuidado mútuo. Hoje sabemos, mais do que nunca, que precisamos fortalecer sempre o nosso trabalho e acolher mais e melhor os nossos pacientes”.

Nesse sentido, o Chefe de Atenção à População de Rua, Mayk da Glória, convida toda a população de Aparecida para participar das atividades do Janeiro Branco para somar forças com essa mobilização por uma vida melhor. O psicólogo ainda aponta algumas dicas para melhorar a saúde mental das pessoas: “Estejamos atentos a nós mesmos e àqueles ao nosso redor que estejam muito tristes, prostrados ou agitados, que sintam que a vida perdeu o sentido. Busquemos atividades físicas e prazerosas, além de uma alimentação mais equilibrada e saudável com noites melhores de sono e evitemos o hábito de fumar e os excessos no consumo de álcool. É importante brincar com as crianças, caminhar ao ar livre e estar com as pessoas que amamos, por exemplo”.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), indivíduos com condições graves de saúde mental morrem, em média, 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. A instituição também indica que cerca de 11 milhões de brasileiros têm depressão e 18 milhões têm distúrbios ligados à ansiedade. “Daí a frase do janeiro Branco de 2023, “A Vida pede Equilíbrio”, que alude à necessidade de orientarmos a população sobre as doenças mentais decorrentes do estresse, incluindo transtornos mentais como depressão, ansiedade e pânico”, afirma Mayk.

Confira e participe da programação do Janeiro Branco nas unidades da Saúde Mental em Aparecida:

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Bem-Me-Quer:

Rua A 2, quadra 04, APM 1, Residencial Anhambi. Fones: 3545-9106/ 3545-9139

16/01, 8h: Caminhada.

22/01, 9h: Passeio ciclístico.

Núcleo de Cuidados em Saúde Mental:

Rua Caragoata c/ Uberaba, quadra q115, lote 14, Setor dos Afonsos. Fone: 3283 -3451

16/01: Conversa sobre o Janeiro Branco com gestantes.

Ao longo do mês inteiro: Grupos de psicoeducação estão enfatizando a importância dos cuidados com a saúde mental nas salas de espera da unidade.

CAPS AD III Infanto Juvenil:

Rua A 2 c/ A 3, quadra 5, APM 3, Residencial Anhambi. Fones: 3537-8816/3255-9690

20/01:

8h: Café da manhã;

8h30: Sessão de alongamento com o instrutor de capoeira Jabuti;

10h: Roda de Conversa: Auto cuidado e técnicas de relaxamento.

CAPS AD III Criarte Vida:

Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, APM 05, Veiga Jardim III. Fone: 3545- 9104

17/01, 14h: Auricoloterapia.

18/01, 9h: Relaxamento e respiração.

25/1, 9h: Gincana Mente Boa.

31/1, 9h: Caminhada Branca.

CAPS i Alegria:

Rua 29, quadra 85 A, lote 13, Nova Brasília. Fone: 3545-7006/3545-4725

16/1 a 20/1: Ações educativas de promoção à saúde na sala de espera para usuários e familiares.

Aparecida Shopping:

I Encontro de Práticas Integrativas e Complementares de Aparecida de Goiânia Janeiro Branco: A Vida Pede Equilíbrio

26/1 das 13h às 17h30 no Estande Du Terra:

13h: Painel Interativo: O que promove a sua saúde mental?;

Dança circular;

Yoga comunitária.

15h30: Lian Gong;

Reiki.

Ao longo do dia:

Barras de Access, auricoloterapia, arteterapia, aromaterapia, cromoterapia, thetahealing, lian gong.