Aparecida se consolida como Cidade Inteligente

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia tem realizado investimentos pesados em infraestrutura tecnológica de inovação para se tornar referência em gestão e serviços. A implantação do programa Cidade Inteligente, há seis anos, tem possibilitado uma maior eficiência da gestão pública e melhor prestação de serviço em todos os setores da administração municipal.

“Como o próprio nome diz, o programa elevou Aparecida ao patamar de cidade inteligente, um município referência para outras cidades do Estado e do País. Conforme a tecnologia avança, Aparecida progride também no quesito de se tornar uma cidade digital”, destaca o prefeito Vilmar Mariano.

Em 2022, a cidade passou a contar com 752 km de fibra óptica instalados – base principal da estrutura para executar todas as fases do programa como, por exemplo, a implantação das câmeras de videomonitoramento e os hotspots que levam internet gratuita para toda cidade.

Outra novidade é que, neste ano, Aparecida alcançou a marca de 3 mil câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade e em prédios públicos, como unidades educacionais e de saúde. Desse total, cerca de 600 câmeras são do Programa Olhos de Águia, cujos equipamentos fazem reconhecimento facial e de placas de veículos.

“A administração pública municipal está cada vez mais atenta em colocar os cidadãos como participantes do programa, não apenas como alvo, mas também como agentes. Neste ano, serviços inteligentes foram desenvolvidos para corresponder às necessidades de Aparecida”, frisa o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Hans Miller, neste ano houve uma série de avanços tecnológicos em diversas áreas de Aparecida.

“Foram vários avanços e conquistas. Entre os mais importantes estão o prontuário eletrônico nas unidades de saúde; digitalização dos processos de arrecadação; implantação de wi-fi gratuito em vários pontos da cidade; convênio firmado com a Policia Rodoviária Federal para implantação do Sistema Alerta Brasil; ampliação da instalação das câmeras de videomonitoramento na cidade; e muito mais”, ressalta o secretário.

Prontuário eletrônico

Foi implantado na rede municipal de Saúde de Aparecida um novo formato de registrar o histórico hospitalar do paciente. Cada Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) passou a contar este ano com o prontuário eletrônico. Para o funcionamento do sistema foram instalados nos ambientes novos computadores e internet de qualidade.

A digitalização do histórico médico do paciente já é realidade em Aparecida. Isso inclui relatórios médicos, pedidos de exames, encaminhamentos, receituários, entre outros. Além de gerar economia com a redução de despesas com papéis, a implantação do novo sistema contribui com a preservação do meio ambiente.

“Esse é um sistema moderno e eficaz, que chegou para desburocratizar e agilizar o processo de atendimento dos pacientes em Aparecida. O principal benefício dessa ferramenta é que ela fornece aos profissionais da saúde o relatório mais completo do estado de saúde do paciente, permitindo-lhes realizar diagnósticos mais assertivos em relação ao tratamento”, explica o secretário Hans Miller.

Digitalização dos processos de arrecadação

As Secretarias da Fazenda, Meio Ambiente e Planejamento e Regulação Urbana receberam um novo sistema, que realiza a digitalização dos processos de arrecadação do Município.

Todos os processos de arrecadação, bem como solicitação de boletos, licenças, Habite-se, alvarás e demais documentos, podem ser acessados pelo contribuinte remotamente, no site da Prefeitura. O acesso é simples, basta procurar o serviço que está buscando na barra de tarefas na parte superior do site, escrito ‘serviços ao cidadão’.

“O interessado pode resolver suas pendências com o município sem precisar se deslocar até o Serviço de Atendimento Ao Cidadão, o SAC. Obviamente servidores estarão sempre à disposição da população para ajudar e sanar dúvidas, mas caso prefira, a pessoa pode ter acesso a todos esses serviços on-line”, salienta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Além disso, para otimizar o atendimento aos contribuintes, foram adquiridos 155 novos computadores, 40 notebooks e 45 tablets para uso dos fiscais. Esses equipamentos foram viabilizados através do Programa Nacional de Modernização Fiscal, do Governo Federal.

Novos laboratórios de informática

Foram adquiridos neste ano 1,5 mil computadores, que irão integrar 60 laboratórios de informática para usufruto da população. Eles serão criados em 2023 com infraestrutura necessária para comportar internet de qualidade.

Wi-fi gratuito

Acessar a internet gratuitamente nas ruas, praças e parques já é uma realidade para os moradores de Aparecida. Ao todo, 256 hotspots foram adquiridos para serem implantados em pontos estratégicos da cidade. Eles têm grande alcance e alta velocidade para que a população se conecte à vontade. Do total, cerca de 100 já foram instalados, no início do ano. A partir de 2023, a internet gratuita será disponibilizada também nos terminais de ônibus e nas UPAS do município.

Sistema Alerta Brasil

A infraestrutura existente em Aparecida possibilitou firmar um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para a implantação do Sistema Alerta Brasil. O sistema busca integrar e compartilhar informações sobre veículos, cargas e passageiros que apresentam algum registro de furto ou roubo ou que estão em banco de dados das forças de segurança pública do País. O Alerta Brasil é gerido pela Polícia Rodoviária Federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Sistema de videomonitoramento

No Centro de Inteligência Tecnológica (CIT) funciona o programa Olhos de Águia, considerado o braço do programa Cidade Inteligente para a segurança pública. Nele são processadas e monitoradas as imagens captadas por parte das 600 câmeras com inteligência artificial que vigiam toda a cidade, inclusive o chamado cinturão de acesso a Aparecida, cobrindo áreas que fazem divisa com Goiânia. Neste ano, o projeto foi ampliado, passando a contar com 1,6 mil câmeras de videomonitoramento dentro e fora das unidades escolares e 1 mil pontos nas unidades de saúde do município.

O balanço semestral realizado pelo Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGIM) revelou que, através do sistema de videomonitoramento, os índices de criminalidade reduziram consideravelmente em Aparecida. Neste último semestre de 2022 foram apreendidos mais de 20 veículos e solucionados mais de 10 casos de assassinato e estupro. Somente nos dois primeiros meses deste ano, houve uma queda de 72% dos casos de homicídio, 50% nos casos de estupro e 60% nos roubos e furtos de carros, além de não ter registrado nenhum caso de roubo a banco e de cargas.