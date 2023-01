Aparecida terá 32 linhas de ônibus com bilhete meia-tarifa

O município de Aparecida de Goiânia começa a oferecer no dia 07 de janeiro a Meia Tarifa no transporte público coletivo; inicialmente, em cinco linhas alimentadoras do Terminal Vila Brasília. Em seguida, a Meia Tarifa passará a valer também nos terminais Maranata, Araguaia, Veiga Jardim e Garavelo. Confira o cronograma detalhado abaixo.

O lançamento oficial da meia tarifa em Aparecida será nesta terça-feira (03/01), às 9h, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, sede da Prefeitura de Aparecida. O evento contará com a presença do prefeito Vilmar Mariano e do presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), Tarcísio Abreu.

“É mais um benefício que chega a Aparecida para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores que usam o transporte coletivo. A Prefeitura de Aparecida começará a pagar o subsídio já neste início do ano, para garantir o desconto na tarifa de quem pega ônibus para andar só dentro da cidade”, comenta o prefeito Vilmar Mariano.

A Meia Tarifa é um benefício social, de R$ 2,15, concedido aos usuários das linhas alimentadoras que transportam a população dos bairros aos terminais da cidade.

Atualmente, os moradores de Aparecida pagam passagem no valor de R$ 4,30 para usar o transporte público dentro da cidade. A partir de 07 de janeiro (sábado), o valor passará a ser de R$ 2,15 para circular internamente no município. Serão 32 linhas beneficiadas na implantação da Meia Tarifa.

Cronograma

A implantação da Meia Tarifa em Aparecida será feita por etapas. Conheça o cronograma:

07/01/2023 – Terminal Vila Brasília

28/01/2023 – Terminal Maranata

25/02/2023 – Terminal Araguaia

18/03/2023 – Terminal Veiga Jardim

08/04/2023 – Terminal Garavelo

Aparecida passa a ser o 5º município da Região Metropolitana a oferecer a Meia Tarifa no transporte público coletivo. O projeto piloto de concessão do benefício foi iniciado por Senador Canedo, em setembro deste ano, e seguiu com a implantação em Nerópolis, Goianira e Trindade.

Mudança no embarque

Neste primeiro momento, o Terminal Vila Brasília será aberto para embarque nas linhas alimentadoras, ou seja, sem linhas de bloqueio e sem catracas para acesso. O embarque deverá ser realizado pela porta da frente do veículo nas linhas alimentadoras, fazendo uso do Bilhete Único.

Para embarcar nas linhas com destino a Goiânia, o acesso ao ônibus será feito por meio de pagamento pré-embarque no validador Sitpass e com acesso à plataforma principal, ou seja, os embarques continuarão sendo feitos pela porta traseira dos ônibus nas linhas que vão para a capital.

Como vai funcionar

Qualquer morador de Aparecida, ao embarcar no ônibus, vai pagar apenas R$ 2,15 para circular dentro da própria cidade, sendo, assim, contemplado com a Meia Tarifa. Caso o morador precise ir até o terminal para fazer a integração, pegar uma outra linha que sai do terminal, ele vai acessar o ônibus diretamente pela porta da frente e, nele, fazer a validação do seu Cartão Bilhete Único.

Quem estiver indo para Goiânia deverá pagar o complemento de R$ 2,15. Para isso, será preciso validar o cartão Bilhete Único no validador que dá acesso às linhas com destino à capital.

om este novo modelo de embarque, feito pela porta da frente dos ônibus das linhas alimentadoras, é importante que os usuários respeitem a ordem de chegada e a fila para o embarque.

A expectativa é que, com a Meia Tarifa, a população de Aparecida possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, fazendo uso do ônibus e do benefício para resolver suas atividades sociais no dia a dia dentro da própria cidade.

Quando usar o Bilhete Único

O Bilhete Único será utilizado para que o usuário pague a Meia Tarifa local (faça suas viagens internas), assim como para viabilizar, quando for o caso, o acesso ao segundo trecho e pagamento da segunda meia tarifa. Confira alguns exemplos práticos de viagens com a chegada da Meia Tarifa a Aparecida.

Exemplo 1

Saindo de Avenida São João (Jardim Nova Era) e indo até o Terminal Vila Brasília.

● 1º Saindo do ponto 2477 (R$ 2,15) pela linha 107, com destino ao setor Vila Brasília.

Exemplo 2

Saindo da Praça da Matriz, em Aparecida, até a Praça Cívica, em Goiânia.

● 1º Embarque ponto 320 (R$ 2,15) pela linha 550 e indo até o Terminal Araguaia.

● 2º Embarque no Terminal Araguaia (R$ 2,15) pela linha 018 até o Centro de Goiânia.

Linhas beneficiadas com o Meia Tarifa: