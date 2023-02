Aparecida terá implantação de novo polo empresarial

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Governo de Goiás discutem a implantação do Complexo Metropolitano Empresarial que será construído na Região Leste aparecidense, em uma área de cerca de 1,2 milhão de metros m².

Quando visitou a cidade recentemente em razão das homenagens realizadas pela gestão municipal à memória do ex-prefeito Maguito Vilela, o governador Ronaldo Caiado destacou que a administração estadual irá priorizar investimentos em Aparecida, reconhecendo a importância do município no cenário estadual e nacional.

Na tarde desta segunda-feira, 31, o prefeito Vilmar Mariano recebeu na Cidade Administrativa Maguito Vilela o presidente Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Manoel Castro, e técnicos da área responsáveis pelo projeto.

De acordo com a planta apresentada a Vilmar Mariano e secretários municipais, as empresas serão instaladas em 359 lotes de diferentes tamanhos. Os empreendedores, ainda conforme a Codego, deverão comprovar a capacidade de investimento e projetar a quantidade de empregos que serão gerados para receber subsídios públicos.