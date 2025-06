Aparecida vacina contra o HPV nesta sexta, no Parque da Família

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, nesta sexta-feira, 27 de junho, das 18h às 22h, no Parque da Família, na Avenida Independência, em frente ao Aparecida Shopping, o Resgate HPV, uma iniciativa de proteção dos não imunizados com a vacina contra o HPV.

A ação visa ampliar a cobertura vacinal entre adolescentes de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de se imunizar contra o papilomavírus humano (HPV), prevenindo complicações graves como câncer do colo do útero, pênis, ânus, orofaringe e verrugas genitais. As vacinas dos calendários infantil e adulto também estarão disponíveis no local.

“A imunização contra o HPV é essencial, além de ser segura e gratuita. Já foi comprovado que os países com alta cobertura vacinal atingiram uma redução de mais de 80% dos casos de câncer de colo do útero, evitando muito sofrimento humano. Ampliamos as vacinações na cidade com o objetivo primordial de salvar vidas”, reforça o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Público-alvo do HPV

Além de adolescentes de 9 a 14 anos, para os quais a vacina contra o HPV já é oferecida rotineiramente, a estratégia de resgate é realizada desde abril e vai até 30 de junho e contempla adolescentes e jovens de 15 a 19 anos não vacinados, e grupos prioritários, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos (9 a 45 anos); Vítimas de violência sexual (15 a 45 anos); Usuários de PrEP (15 a 45 anos) e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente a partir dos 2 anos.

Locais de vacinação

A vacinação contra o HPV em Aparecida é feita nas salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) das 7h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira, além da Central de Imunização que funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e, aos sábados, das 7h30 às 13h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Confira as salas de vacinas fixas:

1. Ubs Andrade Reis

2. Ubs Bairro Cardoso

3. ⁠Ubs Bairro Ilda

4. ⁠Ubs Colina Azul

5. ⁠Ubs Cruzeiro do Sul

6. ⁠Ubs Independência Mansões

7. ⁠Ubs Jd Florença

8. ⁠Ubs Jardim Rivieira

9. Ubs Jardim Tiradentes

10. ⁠Ubs Mansões Paraíso

11. ⁠Ubs Papillon Park

12. Ubs Pontal Sul 2

13. ⁠Ubs Veiga Jardim

14. Ubs Alto Paraíso

15. Ubs Anhambi

16. ⁠Ubs Bairro Independência

17. Ubs Bandeirantes

18. ⁠Ubs Boa Esperança

19. ⁠Ubs Buriti Sereno

20. ⁠Ubs Campos Elíseos

21. ⁠Ubs Caraíbas

22. Ubs Garavelo Park

23. ⁠Ubs Jardim dos Ipês

24. Madre Germana

25. Ubs Delfiore

26. Ubs Cândido de Queiroz

27. Ubs Expansul

28. Ubs Jardim Bela Vista

29. ⁠Ubs Jardim dos Buritis

30. Ubs Jardim Olímpico

31. Ubs Jardim Paraíso

32. Ubs Parque Trindade

33. Ubs Rosa dos Ventos

34. ⁠Ubs Santa Luzia

35. Ubs Santo André

36. Ubs São Pedro

37. Central de Imunização

