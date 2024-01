Após acidente, motorista desaparece ao cair em córrego

Um motorista está desaparecido após um acidente na GO-139, entre Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (10). As suspeitas são de que o motorista tenha perdido o controle do veículo e batido na cabeceira da ponte. Com o impacto da batida, ele teria caído no leite do córrego.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido e encaminhado ao hospital local. Em seguida, ele foi transferido para Goiânia para realizar exames específicos. O desaparecimento do motorista foi percebido somente após o relato do passageiro.

O Corpo de Bombeiros faz buscas na região.