Aprovada indicação de Wagner Oliveira Gomes para o Conselho Regulador da AGR

O Plenário aprovou, em votação única, durante a Ordem do Dia desta quinta-feira, 23, o projeto nº 10132/22, que revoga um decreto legislativo encaminhado anteriormente e indica novo nome para ocupar o cargo do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR).

Como explica o Executivo estadual, Néli Cárita Máximo Figueiredo, aprovada para ocupar o cargo em comissão de Conselheira da AGR, apresentou sua desistência do cargo, alegando incompatibilidade com o exercício da advocacia.

Por essa razão, a Governadoria encaminhou à Casa o nome de Wagner Oliveira Gomes para exercer o cargo em comissão.

No últimio dia 14 de junho, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), Dr. Antonio (UB), convidou Wagner Oliveira Gomes para compor a mesa. Ele foi sabatinado pelos dez deputados presentes, em função de sua indicação ao cargo de conselheiro da Agência Goiana de Regulação (AGR). Atualmente, Gomes participa do Conselho Fiscal da Goiás Telecom e do Conselho de Administração da Celg Participações.