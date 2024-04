Armando Vergílio é o novo secretário de Relações Institucionais de Goiás

Armando Vergílio dos Santos Júnior é o novo secretário de Estado de Relações Institucionais (Serint) do Governo de Goiás. A nomeação foi publicada no suplemento de ontem do Diário Oficial do Estado. Órgão da Governadoria com ação política e administrativa, a pasta é responsável pela manutenção de diálogo com políticos, líderes classistas e municipalistas. A mudança de comando se deve à desincompatibilização de Lucas Vergílio, que deixa o cargo para disputar as eleições de 2024. O ex-titular estava à frente da Serint desde fevereiro de 2023.

Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), Armando Vergílio se destacou como político em Goiás. Deputado federal entre 2011 e 2015 e secretário de estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal, foi presidente Estadual do Solidariedade. Ainda pelo Estado, Vergílio foi secretário das Cidades; de Governo e de Assuntos Institucionais; do Trabalho; e de Previdência e Seguridade. Além disso, foi titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia do Ministério da Economia.

Atribuições

A principal missão da Serint é proporcionar eficiência no relacionamento institucional com os Poderes Legislativo e Judiciário e demais esferas da administração pública (prefeituras, governos estaduais e governo federal). Cabe também à Serint coordenar as relações institucionais com entidades representativas da sociedade civil, prefeitos e vereadores, além de acompanhar a execução de programas, projetos e obras estaduais nos municípios. A pasta também é responsável pelos pagamentos da Advocacia Dativa.