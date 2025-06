Arraiá da Alego 2025 agita Goiânia nos dias 25 e 26 no CCON

Nos dias 25 e 26 de junho, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será cenário de uma das festas juninas mais aguardadas da capital: o Arraiá da Alego 2025. Com início às 17h, o evento promete dois dias de muita música, cultura e diversão para toda a família.

Serão dois palcos funcionando simultaneamente em ambos os dias no Arraiá da Alego. No principal, o clima é de tradição, com shows de forró, sertanejo e rock, criando o ambiente perfeito para quem gosta de dançar coladinho ou curtir com a família e os amigos. Já o palco exclusive é voltado para quem prefere uma pegada mais moderna, com atrações de música eletrônica e eletrofunk que garantem uma experiência vibrante e cheia de energia.

A entrada é gratuita, mas o único ingresso válido será aquele apresentado na portaria, disponibilizado previamente pelo site Ticketou ou retirado presencialmente no saguão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Atrações do palco principal do Arraiá da Alego:

Dia 25

– Guilherme e Santiago

– Banda Ponto Registrado

– Jiraya Uai

– Naiara Azevedo

– Grupo Uai São João

– Grupo Viva

– Roda de Viola: Jordana Félix, Brendon Sales, Breno e Kadu, Leo Reis e Bruno

Dia 26

– Xote de Ouro

– Saia Rodada

– DJ Wambaster

– Banda Nechiville

– João Lucas e Marcelo

– Rio Negro e Solimões

– Carlos e Jader

– Lucas Rocha

Palco exclusive

Dia 25

– 2G

– Dan Live

– Noobreak

– MC Jacaré

– Bhaskar

– Vitor Bueno

Dia 26

– 2G

– DJ Tubas

– HeyDoc!

– Brenno Paixão

– 23h: Dubdogz

– Vitor Bueno

