Aspectos globais, ciclos e perspectivas para a pecuária em 2023 entram em debate na Tecnoshow Comigo

Ao longo dos anos, a pecuária brasileira tem passado por revoluções em diferentes áreas, que vão desde a zootécnica até a financeira. São vários fatores que impactam a atividade e podem trazer resultados positivos ou negativos para quem atua no segmento. Por isso, é importante sempre estar atualizado sobre cenários, desafios e mudanças. Para orientar produtor e demais públicos em relação ao tema, a Tecnoshow Comigo trará em sua programação, no dia 29 de março, às 9 horas, no auditório 1 no Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO), a palestra ‘Pecuária atual, um convite à sua evolução’.

Quem abordará o assunto será o médico veterinário, pecuarista e analista de mercado do Notícias do Front, Rodrigo Albuquerque. “Vamos falar exatamente sobre ciclo pecuário, alguns aspectos globais que estão cada vez mais ligados ao nosso dia a dia, como guerra e eventos sanitários, e as perspectivas para 2023 e para os próximos anos. Queremos deixar bem claro que a pecuária passa por uma revolução, que é a revolução financeira do negócio. Além da revolução zootécnica que a gente passou em 1994, agora é a financeira”, explica.

Ele informa que o tema é importante porque é preciso entender que ter bons resultados zootécnicos não significa que vai ter bom resultado financeiro. “O que importa, justamente, é resultado de finança. Então a gente precisa entender essa dinâmica nova para poder se posicionar em frente a um setor que está em profunda mudança. Os desafios são como o nome da palestra diz: pecuária é um convite a sua evolução”.

Rodrigo acrescenta que o desafio maior é entender isso e evoluir, entender as habilidades e as competências que agora são necessárias, mas que antigamente não eram. “A gente precisa entender a dinâmica que acontece no Brasil todo, não só em Goiás. Eu acho que o que mais precisa avançar é o pecuarista em si. A gente avançou muito nos últimos na condição zootécnica, com os animais, mas eu acho que precisa avançar nos aspectos de gestão. Esse é o ponto principal e a gente vai debater muito na apresentação”, lista.

Sobre a Tecnoshow Comigo

Com a proposta de auxiliar o produtor rural, a COMIGO iniciou, em 2002, o trabalho de geração e difusão de tecnologias agropecuárias, em Rio Verde, numa área que hoje ultrapassa 170 hectares (área total do CTC). Neste local, a cooperativa promove experiências tecnológicas o ano todo, em parceria com diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas, e realiza a Tecnoshow. A diversidade é uma marca registrada do evento. São máquinas e equipamentos agropecuários, plots agrícolas, animais das mais variadas espécies, palestras técnicas e econômicas, ações socioambientais e dinâmicas de pecuária, entre outros produtos e serviços. Trata-se de uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja pequeno, médio ou grande produtor.