Assistência Social entrega Ovos de Páscoa para crianças cadastradas nos projetos da secretaria

A Secretaria de Assistência Social de Aparecida de Goiânia, entregou nesta quarta-feira, 05, 1,1 mil Ovos de Páscoa às crianças e adolescentes assistidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) e outros projetos vinculados a Secretaria, espalhados em diferentes regiões do município.

Ao longo do dia a gestora da pasta, Sulnara Santana, participou da ação que distribuiu os ovos de páscoa para crianças e adolescentes presentes no Centro de Convivência Amigos da Criança, localizado no Setor Virgínia Park. O evento contou, ainda, a presença do Coelho da Páscoa e um lanche especial para os pequenos.

“A gente fica imensamente feliz em contribuir um pouquinho com a páscoa das nossas crianças. É muito satisfatório ver a carinha deles felizes. E o nosso objetivo é esse, adoçar a Páscoa e proporcionar a alegria nesta época do ano”, destacou a secretária.

Os doces foram distribuídos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, que participam de atividades nos Centros de Convivência Conviver Vila Brasília, Hortência, Riviera, Flamboyant, Nova Olinda e Rosa dos Ventos. Os chocolates também foram entregues às crianças que fazem parte dos projetos Guarda Mirim, Projeto Amar e de abrigos independentes.

O sorriso no rosto dos pequenos beneficiados com o Ovo de Páscoa neste ano estampava a felicidade de todos. “É muito bom, é maravilhoso”, disse o Kevin Gomes Figueiredo, de nove anos. “Minha mãe não tinha condições de comprar um ovo de páscoa para mim, é muito caro. Vou levar para casa e dividir com todo mundo”, comentou Geovana Rodrigues de Souza, de nove anos.