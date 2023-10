Um avião de pequeno porte caiu, nesta tarde (27), no Setor Palmares, em Trindade. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital por pulares, antes da chegada das viaturas.

O local está sendo monitorando, já que houve vazamento de combustível.

Ainda não se sabe quais foram as causas da queda.