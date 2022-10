Basileu França sedia etapa da maior competição internacional de balé

Mais de 500 bailarinos participam nesta semana, em Goiânia, da seletiva sul-americana da competição internacional de balé Youth America Grand Prix (YAGP). Iniciado nesta segunda-feira, 10, o evento segue até domingo, 16, no teatro da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, aberto ao público e com entrada gratuita.

São Paulo tem o maior número de inscritos (26%). Vários outros estados brasileiros terão representação, como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Participam também bailarinos da Argentina, Peru e Chile.

O primeiro dia de programação é de aulas. A competição ocorre entre os dias 11 e 14 de outubro, com transmissão pelo YouTube, e será dividida por categorias de idade, das 9h às 22h. “Cada solista dança um solo contemporâneo e uma variação clássica. No dia 15 será a final, e aproximadamente 60% dos bailarinos passam para essa fase. Desta final serão escolhidos os que irão para a disputa nos Estados Unidos”, explica a representante do YAGP no Brasil, Katty Houlis.

Histórico

Um dos objetivos do YAGP é oportunizar bolsas de estudo aos dançarinos. Para esse ano, a previsão é de ofertas para as renomadas Ducth National, Royal, Harid, Stuttgart e Princess Grace de Mônaco. “Alguns jurados que estão conosco: Ernst Meisner, do Dutch National da Holanda; Adrian Mitchell, representante do ABT; Alexi Moskalenko, diretor artístico do YAGP; e Maria Riccetto, do Sodré”, detalha Houlis.

A representante do YAGP destacou os investimentos do Governo de Goiás na cultura. “O trabalho deste governo em relação às artes e à cultura deveria ser seguido por todos os outros Estados. Arte e cultura geram futuro, disto eu não tenho a menor dúvida”, finaliza. A seletiva sulamericana em Goiânia também poderá ser acompanhada, ao vivo, pelo canal do YAGP Brasil no Youtube.

A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição de ensino ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).