Bibliotecas estaduais seguem abertas no período de férias

Vai passar as férias em Goiânia? Uma dica para incentivar a leitura entre crianças e adultos são as bibliotecas gerenciadas pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que estão de portas abertas para o público. As unidades localizadas na Praça Cívica oferecem opções para todas as idades e espaço para leitura e pesquisa.

Para quem gosta de ler um bom livro ou fazer pesquisas sobre assuntos diversos, não faltam opções na Biblioteca Pio Vargas. Ao todo, são mais de 70 mil títulos de diferentes gêneros disponíveis para o público. O local conta com espaços de estudo individual e coletivo, cantinho da leitura e um miniauditório.

A biblioteca também oferece um sistema de empréstimo de livros para quem preferir fazer a leitura em casa. Para usar o serviço basta fazer o cadastro com comprovante de endereço e identidade. Podem ser locados até três livros por vez, com sete dias para devolução.

Já um espaço lúdico especial para receber a criançada é a Gibiteca Jorge Braga. São mais de seis mil gibis e 11 mil livros, dentre eles alguns raros, além de mesas para leitura, tapete e almofadas. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No período de aulas, atende crianças de escolas públicas e privadas, com o objetivo de resgatar o hábito de leitura de histórias em quadrinhos.

Ainda no campo da literatura, a Biblioteca Braille oferece cultura e literatura para as pessoas com deficiência visual. O acervo da unidade soma 4 mil exemplares; mil títulos em áudio; 30 mil livros no formato digital e 200 títulos em formato daisy. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e ainda possibilita empréstimo de livros em Braille e o envio de livros digitais via e-mail.

A Biblioteca Pio Vargas, a Gibiteca Jorge Braga e a Biblioteca Braille funcionam no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia.