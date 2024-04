Bolsonaro chega a Goiânia e é ovacionado na Pecuária

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em Goiânia. Ele chegou há pouco ao tatersal de elite do Parque Agropecuário de Goiânia, onde foi recebido por uma multidão aos gritos de “mito”. Bolsonaro chegou ao local acompanhado do presidente estadual do PL, o senador Wilder Morais, do pré-candidato à prefeitura de Goiânia Sandro Mabel, e do deputado federal e pré-candidato a prefeito de Goiânia Gustavo Gayer, além do ex-deputado e pré-candidato a prefeito de Rio Verde, Lissauer Vieira. Ele era esperado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB). O tatersal está lotado.