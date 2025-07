Bombeiros fazem mais de mil atendimentos em 16 dias de Operação Férias

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) completou 16 dias da Operação Férias 2025, alcançando a marca de 1.232 atendimentos em diversas frentes.

Até o momento, as ações incluem 925 atividades preventivas, 152 atendimentos de resgate e 34 ações de busca e salvamento. É importante destacar que, felizmente, nenhuma morte foi registrada durante o período.

Em 2025, a operação conta com 9 postos permanentes localizados no Rio Araguaia e no Lago dos Tigres, em Britânia. Além desses, postos adicionais são instalados nos fins de semana em áreas de grande fluxo turístico, como os lagos de Três Ranchos, Serra da Mesa, Lago das Brisas e Lago Corumbá I, em Uruaçu, que têm apresentado um aumento significativo de visitantes.

As principais estratégias da Operação Férias 2025 envolvem patrulhamento com embarcações, monitoramento com drones e a atuação de guarda-vidas especializados. Complementando essas ações, são realizadas campanhas educativas com a distribuição de materiais informativos para conscientizar a população.

Com um efetivo reforçado e o uso de tecnologia de ponta, o CBMGO reforça seu compromisso primordial com a preservação da vida. A corporação une esforços para garantir que a população aproveite o período de férias com a máxima responsabilidade e segurança.

Parapente

Um dos atendimentos aconteceu no final da tarde de 28 de junho, quando um militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que estava de folga, realizou o resgate de um piloto de parapente que sofreu uma queda às margens do Rio Araguaia. O acidente ocorreu quando o bombeiro, que navegava pela região, avistou três parapentes sobrevoando o rio. Um deles começou a perder altitude e caiu em uma área de mata fechada após colidir com árvores ao tentar alcançar terra firme.

Diante da situação de emergência, o militar agiu rapidamente, solicitou apoio ao 1º Pelotão Bombeiro Militar de Aruanã, conduziu sua embarcação até a margem e adentrou na vegetação densa em busca do piloto de parapente. Após alguns minutos de deslocamento, conseguiu localizar a vítima, que estava consciente, orientada e com escoriações leves no rosto. O bombeiro prestou os primeiros atendimentos e, com segurança, retirou o motor da aeronave — que ainda apresentava alta temperatura e presença de combustível — eliminando o risco de incêndio no local.

