BR-414 bloqueada após colisão entre dois caminhões

Um acidente grave ocorreu na manhã deste sábado (4) na BR-414, em Corumbá de Goiás, envolvendo dois caminhões e um carro de passeio. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Newton Morais, informou que, o motorista de um caminhão que transportava cimento colidiu de frente com outro caminhão que transportava pisos por volta das 9h. O impacto foi tão forte que um carro de passeio também foi atingido.

“Um dos motoristas ficou preso às ferragens. O motorista que causou o acidente evadiu do local”, disse Morais.

O acidente resultou na morte do motorista preso às ferragens e na interdição total da rodovia na altura do km 389. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do carro de passeio. A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a rodovia, está trabalhando no local. Morais recomendou aos motoristas que redobrem o cuidado ao se aproximarem do trecho, pois ainda não há previsão de liberação da pista.