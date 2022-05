Brazil Water Week: maior evento internacional sobre água e saneamento do país

Da redação

Entre os dias 23 e 27 de maio, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) realizará a Brazil Water Week (BWW) – Semana da Água do Brasil, no formato online, em plataforma exclusiva e interativa. O mais importante evento internacional sobre água e saneamento do país reunirá especialistas de várias partes do mundo para debater o tema água em seus vários aspectos, baseados no ODS 6 da ONU: Água e Esgoto para Todos até 2030. Para conhecer a programação, inscrições e outras informações, acesse: https://brazilwaterweek.com.br .

Para os participantes, uma grande oportunidade de compartilhar conhecimento e realizar networking com públicos do Brasil e exterior.

A BWW 2022 reunirá profissionais e empresas brasileiras e do exterior e envolverá também a comunidade acadêmica e organizações (são 49 instituições parceiras e 110 especialistas) para discutir a água em sua concepção mais ampla, abordando desafios, políticas públicas e soluções e tecnologias existentes no Brasil e em todo o mundo.

Durante os cinco dias das Brazil Water Week acontecerão 20 sessões de discussão dentro dos sete temas principais do evento:

1 – Água, saneamento e saúde para todos

2 – Economia circular

3 – Planejamento e regulação

4 – Gestão eficiente

5 – Expansão da cooperação internacional e capacitação

6 – Financiamento

7 – Meio Ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade

Sessões Especiais gratuitas rumo à BWW

Duas semanas antes da BWW, foram realizadas 6 sessões especiais gratuitas rumo ao evento, com transmissão pelo canal ABES Saneamento no YouTube nas versões português e inglês.

Para assistir no YouTube, acesse as playlists

Em português: https://youtube. com/playlistlist= PLmmxvd1jpDtF3WifQ9hGU3PSDVK1N LoXk

Em Inglês: https://youtube.com/ playlist?list= PLmmxvd1jpDtGjVnCQlMGd2TXqHo2Z jNUM