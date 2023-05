Bruno Peixoto é reeleito presidente da Alego

O deputado estadual Bruno Peixoto (MDB) será reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) no segundo biênio da 20ª Legislatura, que se iniciará em 2025, por força da eleição realizada na tarde da terça-feira, 16, quando foi reeleito dentro da chapa vencedora por unanimidade. No escrutínio nominal, que teve lugar no Plenário Maguito Vilela, uma nova Mesa Diretora também foi eleita com os votos de todos os 41 deputados da Casa de Leis. A eleição antecipada foi possível graças à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 219/23, de autoria do deputado Paulo Cezar Martins (PL) aprovada no início de abril deste ano.

Os outros 10 integrantes que ocuparão a Mesa são os deputados Issy Quinan (MDB), 1º vice-presidente; Clécio Alves (Republicanos), 2º vice-presidente; Bia de Lima (PT), 3ª vice-presidente; Julio Pina (Solidariedade), primeiro vice-presidente corregedor; Lineu Olimpio (MDB), segundo vice-presidente corregedor; Coronel Adailton (Solidariedade), primeiro secretário; Wilde Cambão (PSD), segundo secretário; Amauri Ribeiro (UB), terceiro secretário; Cairo Salim (PSD), quarto secretário; e Vivian Naves (Progressistas), quinta secretária.

Na abertura da sessão ordinária, conduzida pelo deputado Paulo Cezar (PL) e secretariada pelo deputado Talles Barreto (UB), o deputado Amilton Filho (MDB) usou a tribuna para parabenizar o deputado Bruno Peixoto (UB) por seu aniversário, celebrado naquela data, e também pela atuação à frente da Alego.

Amilton Filho destacou os feitos do presidente do Parlamento goiano à frente da Casa de Leis, na 20ª Legislatura. “O deputado Bruno conseguiu construir aqui na Casa, nesses dois meses e meio de administração, uma união em torno desse projeto, calcado na confiança”, pontuou.

“Bruno foi, neste período, um gestor hábil. Provou aqui na Casa, nos diversos papéis que ocupou, seja na oposição, em governos passados, como líder do governo, no mandato anterior do governador Ronaldo Caiado (UB), que é um articulador, um político que tem trânsito, que preserva o diálogo e representa todos os 41 deputados estaduais”, acrescentou.

O legislador emedebista destacou, ainda, o apoio do chefe do Legislativo a todos os deputados da Alego. “Bruno soube lidar com a base e oposição, respeitando os deputados e apoiando, enquanto presidente da Casa, para que cada um pudesse desempenhar bem o seu mandato, dando suporte para que eles pudessem exercer o seu direito de voz e de representar a população que o elegeu”, arrematou.

Depois de proclamada a chapa vencedora, Paulo Cezar, presidente em exercício, pediu aos presentes que cantassem parabéns ao presidente Bruno Peixoto, também aniversariante do dia, e, na sequência, uma oração ao Pai Nosso foi feita em Plenário.