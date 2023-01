Bruno Peixoto quer adesão de Goiás à Política Nacional de Alfabetização

A adesão do estado de Goiás à Política Nacional de Alfabetização, instituída por meio do decreto nº 9765/2019, é o que propõe o deputado Bruno Peixoto (UB), através do projeto de lei nº 7516/21, que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Segundo o propositor, a medida tem como objetivo não só erradicar o analfabetismo convencional, mas também o chamado “analfabetismo funcional”. Para isso, propõe adotar métodos de aprendizagem que estimulem a leitura como via de ampliação do conhecimento.

Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), a matéria aguarda, agora, a apreciação junto à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Se receber aval do colegiado, será apreciada em duas fases pelo Plenário. Caso seja aprovada na Alego, estará apta à sanção do Executivo.