Butantan e Funai entregam cartilha de prevenção contra a Covid-19 traduzidas para o Tupi-Guarani

O Instituto Butantan, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), realizou na última sexta-feira, 13, a entrega de cartilhas de prevenção contra a Covid-19 para os moradores da Aldeia Indígena de Tapirema, em Peruíbe (SP). O material foi produzido pelo Butantan, com apoio das professoras da comunidade para a tradução no idioma materno do local, o Tupi-Guarani.

Além da cartilha do Butantan, foram distribuídos outros dois livros na língua materna. Um deles tem como tema a alfabetização na língua Tupi-Guarani e foi escrito por professoras indígenas da aldeia Tapirema. A outra obra é intitulada “A origem do mundo” e conta a criação do mundo do ponto de vista Tupi-Guarani. Ele foi escrito por uma anciã da aldeia e organizado por uma professora indígena, além de uma acadêmica parceira da comunidade.