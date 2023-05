Café com Emprego oferece oportunidades de trabalho em Vianópolis

Na próxima terça-feira, 9 de maio, acontecerá o Café com Emprego em Vianópolis, uma iniciativa conjunta entre Adial, Adial Talentos, Prefeitura de Vianópolis, Secretaria de Retomada e Secretaria de Desenvolvimento Social, que visa atender as demandas de contratação local. O evento acontecerá a partir das 7h30 no Espaço Conviver, no município.



O objetivo do evento é oferecer oportunidades de trabalho para a população e ajudar as empresas a preencherem suas vagas de forma rápida e eficiente. Além disso, os beneficiários do Programa Bolsa Família terão a chance de receber orientação e encaminhamento para cursos de capacitação, melhorando assim suas chances de conseguir um emprego.



A contratação de pessoal será célere e sem custo, proporcionando uma oportunidade acessível a todas as empresas associadas Adial.