Caiado abre colheita do milho safrinha, em Caldas Novas

O governador Ronaldo Caiado abriu na terça-feira, 14, em Caldas Novas, a colheita do milho safrinha. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a produção do milho de segunda safra em Goiás cresça 23% no ciclo 2021/2022, quando comparado ao período anterior. Se confirmada a projeção, esse crescimento ajudará o Estado a bater novo recorde na safra de grãos, cuja estimativa geral gira em torno de 28,1 milhões de toneladas. Na safra anterior, foram 24,6 milhões de toneladas de grãos. “Goiás vem aumentando a produtividade a cada ano. O que existe de mais sofisticado na agricultura brasileira nós estamos praticando em Goiás. A agropecuária sustenta o Estado e o Brasil”, concluiu Caiado.

O milho safrinha possibilita produção e faturamento em um período ocioso do ano, quando o preço do grão geralmente é maior do que no período de safra de verão. Ainda segundo a Conab, o milho safrinha deve fechar o ciclo 2021/2022 com crescimento de 5% em área plantada e 17,2% em produtividade média. A área plantada deve ficar em 1,7 milhão de hectares; a produtividade média, em 4,8 toneladas por hectare; e a produção, em 8,4 milhões de toneladas. Os dados constam no 9º Levantamento da Safra de Grãos.

O titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago Mendonça, afirmou que 2022 tem sido um ano promissor para o Estado. “Vamos colher cerca de 11 milhões de toneladas de milho, e isso contribui muito com a nossa economia, com a geração de emprego e a otimização de maquinários. Então, a safrinha se torna extremamente importante”, explicou ao somar o volume duas safras. Já o proprietário da Fazenda Planalto, Flávio José Dias, onde teve início a colheita, disse que a safrinha “é a segunda fonte de renda” local.