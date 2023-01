Caiado prestigia posse do novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

O governador Ronaldo Caiado prestigiou neste sábado, 28, em Trindade, a posse do missionário redentorista padre Marco Aurélio Martins da Silva como novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O sacerdote assume também a presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e estará à frente da Romaria do Pai Eterno, tradicional festa religiosa que neste ano será anunciada em fevereiro.

Católico praticante, Caiado desejou sucesso ao reitor nesta nova missão. “Fiz questão de estar aqui para cumprimentá-lo e me colocar, como governador, à disposição de todas ações que ele venha realizar nos próximos anos”, frisou. O governador comentou ainda sobre a parceria com o religioso, enquanto diretor da Vila São Cottolengo por quatro anos. “Acompanhei o trabalho dele durante todos os nossos anos de governo”.

A nomeação do novo reitor foi realizada pelo governo da Província Redentorista de Goiás, responsável pelo Santuário desde 1894. Até dezembro, o novo superior provincial da congregação redentorista em Goiás, Pe. João Paulo dos Santos, ocupava as duas funções. Na celebração, foi lida a Provisão Canônica e, após o Juramento de Fidelidade e a Profissão de Fé, padre Marco Aurélio assumiu a função de reitor. Durante a missa, ele recebeu ainda, simbolicamente, as chaves da igreja onde presidirá as celebrações.

“Neste Santuário eu reafirmo o meu discipulado e a minha entrega ao amor do Pai. Agradeço pela confiança, por essa certeza na fé de que juntos podemos continuar evangelizando, transformando e fazendo com que esse lugar sagrado seja o lugar da evangelização”, destacou o novo reitor.

Em seu discurso, Pe. Marco Aurélio também agradeceu a parceria do Governo do Estado na realização das festividades religiosas, especialmente na festa de Trindade. “Contamos muito com o governador, o senhor sempre mostrou que está muito próximo da nossa missão e que está junto com todos os romeiros do Pai Eterno”.

A missa foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonatto, que durante a homilia falou sobre a importância da igreja cuidar tão bem do Santuário e de se preocupar com a nomeação dos líderes religiosos. “O romeiro procura sempre no seu santuário a santidade, estar mais perto de Deus, mais perto do céu, no santuário da sua devoção”, refletiu.

Perfil

Formado em Filosofia e Teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (Ifiteg), padre Marco Aurélio Martins da Silva, de 43 anos, já colaborou no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, no ano de 2007, e depois assumiu a Paróquia de Trindade entre 2008 e 2014.

No ano seguinte, foi nomeado pároco na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Verde. De 2019 a 2020, foi designado reitor e pároco do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Além disso, entre 2019 e 2022, o sacerdote foi presidente da Vila São José Bento Cottolengo, em Trindade.

Acompanharam o governador na celebração o prefeito de Trindade, Marden Júnior; a deputada federal Flávia Morais; os estaduais Antônio Gomide, Cristiano Galindo e Doutor George; o provincial redentorista Pe. João Paulo; além de fiéis e devotos do Divino Pai Eterno.