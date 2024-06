Caiado se consolida para Presidência e apoiará em Goiás quem estiver afinado com ele

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) saiu do sonho de ser pré-candidato a presidente da República para a realidade de ser hoje pré-candidato de fato, assumido e reconhecido nacionalmente. Uma mudança substancial no jogo político.

As movimentações de Caiado nos últimos meses começaram com a natural dúvida sobre seu futuro. A disputa pela Presidência é pesada, requer força política que vai além do PIB e do número acanhado – em relação ao País – de eleitores goianos. Para chegar lá, na candidatura, só um milagre, muitos diziam.

Isso passou. Chegar lá, em 2026, como nome na disputa é agora uma questão de articulação e xadrez. É possível e é real a pretensão do governador. Os obstáculos que ele tem e terá são os próprios da dimensão dessa guerra de bastidores e campo aberto, comunicação e política. Na prática, suas chances são as mesmas de outros pretendentes.

Isso vai exigir de Caiado um posicionamento eleitoral em Goiás, este ano, de pré-candidato a presidente. Em igual medida, vai cobrar de seus aliados o desprendimento necessário ao projeto maior, e a dedicação que o próprio governador espera. Isso quer dizer que um ponto de referência para quem quer o seu apoio e dedicação será isto: juntar os interesses, em vez de privilegiar o próprio.

Caiado é um ótimo cabo eleitoral, não só por ser um governador muito bem avaliado (86% de aprovação), mas também por sua capacidade de subir no palanque e dar o recado. Ser seu aliado e ter seu apoio dedicado são coisas diferentes, mas que, juntas, podem fazer a diferença. Agora, não esperem dele empenho se a causa não valer a pena. Milagre, só Jesus.