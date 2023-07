Caixa começa a ofertar ‘novo’ Minha Casa Minha Vida amanhã

As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 7, na Caixa, que tem a expectativa de aumentar o acesso ao crédito imobiliário.

Na avaliação da vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães, as novas condições de juros e subsídios devem contribuir para baixar o valor de entrada dos financiamentos do MCMV, principal entrave para o acesso ao crédito com recursos do FGTS.

Também a partir de amanhã, a Caixa vai começar a financiar imóveis de até R$ 350 mil pelo MCMV. Antes era de R$ 264 mil, no máximo.

O prazo máximo do financiamento é de 35 anos.

Cotistas do FGTS têm direito a financiamento com taxas menores. O benefício vale para titulares de conta vinculada no FGTS com, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do FGTS.

É possível fazer simulações pelo site do banco. Os interessados também podem acessar o aplicativo Habitação Caixa (disponível para iOS e Android).