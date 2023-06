Câmara aprova definitivamente reajuste de gratificações para professores

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em segunda votação, o projeto de lei (PL 173/2023) que concede um reajuste de 14,95% em duas parcelas para os professores da Rede Municipal de Ensino. O texto, de autoria do Executivo, aguarda a sanção do prefeito Rogério Cruz para entrar em vigor.

Após a aprovação pelos vereadores, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, destacou a importância da publicação rápida da nova lei para que o reajuste possa ser incluído no pagamento dos servidores ainda neste mês.

O projeto do Executivo prevê o reajuste de 14,95% nas gratificações dos profissionais da educação, ativos e inativos, conforme a tabela de vencimentos do Magistério Público Municipal, referente à data-base de 2023. Além disso, abrange outras vantagens estabelecidas no Estatuto do Magistério e no Plano de Carreira dos Servidores.

Durante o debate na Câmara, os vereadores cobraram da Prefeitura o envio de projetos relacionados ao Plano de Carreira dos Servidores Administrativos e ao pagamento da data-base. Houve manifestações tanto de apoio como de críticas ao projeto aprovado.

Segundo Ludmylla Morais, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), embora a categoria tenha recebido a aprovação com ressalvas, ela acredita que o piso salarial deveria ser pago integralmente em uma única parcela, em vez de duas.

Por sua vez, o líder do prefeito na Câmara, vereador Anselmo Pereira, defendeu que os servidores estão sendo considerados e respeitados em seus direitos, rebatendo as críticas e afirmando que nunca foram tão valorizados.