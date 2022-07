Campanha Bilheteria Solidária, promovida pelo Parque Mutirama, arrecada mais de seis toneladas de alimentos em 15 dias

A segunda edição da Campanha Bilheteria Solidária, de arrecadação de alimentos não perecíveis, promovida pelo Parque Mutirama, arrecadou, em 15 dias, 6,2 toneladas de alimentos não perecíveis. Os produtos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. O ponto de arrecadação é a bilheteria do parque.

A primeira edição da campanha, em 2021, arrecadou mais de 26 toneladas de alimentos, e a expectativa da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) é que esse número seja superado, já que são esperadas 17 mil pessoas em cada final de semana do mês de julho.

O presidente da Agetul, Valdery Júnior, ressalta que a doação de alimentos não é fator impeditivo para entrar e brincar no parque, mas os visitantes têm se mobilizado. “Mesmo sabendo que não precisam levar os donativos para entrar no parque, os goianienses se empenharam na campanha. São, naturalmente, muito solidários. E vale ressaltar que recebemos visitantes de todo estado e até do país. Só temos a agradecer a todos”, afirma.

Brinquedos

No início da gestão Rogério Cruz, o Parque Mutirama tinha apenas 11 atrativos em funcionamento. Já no primeiro ano da gestão, os trabalhos da Agetul permitiram que esse número saltasse para mais de 20. Os brinquedos que estavam parados, como Mini Splash e Tobogã, foram reativados.

De acordo com o presidente da Agetul, outros brinquedos, como a Montanha Russa, passam por testes de segurança. Já a Casa Mal Assombrada está em processo de licitação para receber reforma.

O Parque Mutirama funciona com entrada gratuita de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h.