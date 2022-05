Campanha convida o público a desacelerar

Da redação

A nova campanha de Sprite, Sessão Chill, convida os jovens a desacelerar e curtir um momento de pausa com refrescância a partir desta sexta, 13, com o lançamento de uma nova versão da música Ponta de Lança, do rapper Rincon Sapiência, e de um videoclipe exclusivo do artista. Rincon é o protagonista da campanha e apresenta seu hit com uma nova roupagem para seu público e para a cena musical nacional.

Analisando o contexto em que vivem os jovens, Sprite descobriu por meio de pesquisa focada nesse público, que 65% dos jovens se dizem sobrecarregados com suas atividades de trabalho e/ou estudos. Destes, mais de 60% se sentem engolidos por uma rotina caótica e, mais da metade, 54%, optam por se esconder com medo da opinião alheia.

Esse cenário foi a base para a criação da nova campanha, Sessão Chill, que aposta no valor da pausa e da música para aliviar a agitação do dia a dia. Para facilitar a conexão com a geração Z, principal público da campanha, Sprite convidou Rincon Sapiência, um dos mais conhecidos rappers da cena nacional, a fazer uma nova versão de Ponta de Lança, seu maior hit, numa pegada mais low. O ritmo reduz a frequência cardíaca ao nível das ondas alfa do cérebro e o resultado é surpreendente.

“Queremos nos conectar ainda mais com o público jovem e potencializar os momentos de pausa com Sprite. A descompressão gerada pelo ritual traz suavidade e fôlego, especialmente com esse feat incrível que estamos fazendo com o Rincon Sapiência. Não há como não desacelerar com a nova versão de Ponta de Lança e uma Sprite gelada na mão, afirma Pedro Abbondanza, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil.

A ideia da campanha é de convidar os jovens, o público em geral e os fãs de Sprite a criar seu próprio ritual de pausa e relembrar a importância de incluí-lo sempre dentro das tarefas diárias, criando pequenos intervalos especiais para recarregar as energias. A campanha conta ainda com ações OOH (Out of Home), DOOH (Digital Out of Home), TV e conteúdo criado por influenciadores.

“Desde o primeiro momento no estúdio já curti muito a vibe slow. É muito interessante que a batida da música consiga interferir na frequência cardíaca e dar esse novo sentido, foi muito massa”, conta Rincon. “Eu boto muita fé na mensagem dar uma pausa para o corpo e para a mente, é uma coisa que a gente nem sempre se lembra de colocar em prática. Eu tento sempre me organizar para conseguir colocar as ideias no lugar e ter momentos de pausa. E essa parceria com Sprite permitiu produzir esta nova versão e gravar um videoclipe superproduzido, que o público vai curtir muito”, completa

O videoclipe e o bastidores de gravação do videoclipe serão lançados oficialmente também nesta sexta-feira, 13, no canal do YouTube da marca e nas redes sociais as Sprite e do artista. No dia 6 de junho, às 20h, Rincon participará de um bate-papo ao vivo com os fãs via Twitter Spaces e contará detalhes da collab com a Sprite.