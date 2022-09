Campanha Xô Dodói: ação para aumentar cobertura vacinal contra paralisia infantil e outras doenças

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), segue com a campanha de vacinação e com a campanha educativa “Xô Dodói”, com foco na imunização contra a poliomielite, até 30 de setembro, conforme instrução do Ministério da Saúde. A campanha de multivacinação, que busca atualizar as cadernetas de menores de 15 anos, também segue em todo estado.

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, a SES lançou uma campanha publicitária voltada para as crianças menores de cinco anos, público-alvo da vacinação contra a paralisia infantil. A “Xô Dodói” está presente em todos os 246 municípios goianos por meio de informativos, cartazes e, em breve, kits pedagógicos para todas as crianças aprenderem sobre a vacinação, de forma divertida. A distribuição já começou aos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Goiânia, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da capital, por meio do Programa Saúde na Escola.

O governador Ronaldo Caiado e o titular da SES, Sandro Rodrigues, apresentaram a campanha, oficialmente, aos secretários municipais de Saúde durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada em agosto. A campanha teve adesão ainda da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e da Federação Goiana dos Municípios (FGM). A pasta atribui à Xô Dodói influência no aumento dos números da vacinação em Goiás.

Até o momento, Goiás alcançou 27,86% da população de crianças na faixa etária de 1 a 4 anos protegida contra a poliomielite. A estimativa populacional dessa faixa etária é de 405.617 e foram aplicadas 112.998 doses. Antes do Dia D, em 20 de agosto, a cobertura estava em 19,73%.

Considerando a vacinação de rotina, o Estado está acima da média nacional em relação ao público menor de dois anos de idade. A única exceção é quanto à vacina tríplice viral. Goiás ainda está com 68,43%, enquanto no Brasil a cobertura está em 70,55%. Considerando o número de doses aplicadas durante a campanha de multivacinação o Estado ocupa o 10º lugar entre as unidades da federação.

Multivacinação

Mesmo que o foco da campanha seja a ampla proteção contra a poliomielite, a aplicação dos demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação é incentivada no Estado. Vale lembrar que todas as vacinas são seguras e estão registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os imunizantes para crianças e adolescente menores de 15 anos são: hepatite A e B; penta (DTP/Hib/Hep B); pneumocócica 10 valente; VRH (vacina rotavírus humano); meningocócica C (conjugada); VOP (vacina oral poliomielite); febre amarela; tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba); tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela); DTP (tríplice bacteriana); varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Também estão à disposição para adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto); febre amarela; tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada). É importante destacar que as vacinas contra Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.