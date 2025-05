Carro sai da pista e bate em árvore na Marginal Botafogo

Na tarde desta quinta-feira (29), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma grave ocorrência de acidente de trânsito na Marginal Botafogo, no sentido Jardim Goiás–Centro, em Goiânia.

Segundo informações preliminares, o veículo envolvido saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore, deixando vítimas presas às ferragens. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas: três mulheres adultas e uma criança do sexo masculino.

Duas das vítimas apresentavam possíveis politraumatismos, enquanto a criança sofreu escoriações e ferimentos contusos, sendo encontrada fora do veículo no momento da chegada das equipes de resgate.

As guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram na retirada das vítimas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, todos os feridos foram transportados com vida ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

