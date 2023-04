Cartão de crédito é mais uma opção para contribuinte pagar o IPTU

Os contribuintes de Anápolis contam com mais uma opção para realizarem o pagamento do IPTU: o cartão de crédito. Tanto presencialmente ou na forma virtual, os interessados em quitar sua dívida com o município poderão utilizar a nova modalidade, que se soma às outras possibilidades de realizar o pagamento.

“O cidadão pode acessar o Portal do Cidadão, pedir para emitir a sua dívida e, se assim ele desejar, será redirecionado para a página da nossa operadora de cartão de crédito, e ali ele fará o recolhimento e a negociação que ele quiser, dependendo de cada operadora. A operação também pode ser feita presencialmente, utilizando o cartão nas nossas máquinas de recebimento de crédito disponíveis no Rápido do Anashopping e na Prefeitura de Anápolis”, explicou o diretor da Receita, Olisomar Pires.

Ainda é possível retirar a segunda via do boleto, residencial ou lote vago, da seguinte forma: ou o contribuinte procura o atendimento virtual do município, por meio do Zap da Prefeitura, ou de forma presencial, na unidade do Rápido do Anashopping. Quem tem o número de inscrição do imóvel ainda pode acessar o Portal do Cidadão.

Em todos os casos, é preciso estar atento à nova data de vencimento do documento emitido. Em geral, o sistema já calculará o valor total a pagar, incluindo os acréscimos de juros e multa. O contribuinte pode realizar o pagamento do boleto via internet banking, por meio dos bancos conveniados e agências lotéricas.