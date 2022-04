Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral é lançada em Goiânia

Da redação

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, lançou, nesta quarta-feira, 13, a Cartilha de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, no Paço Municipal. O material, de autoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/Presidência), foi editado pela Controladoria Geral do Município de Goiânia (CGM), tem instruções sobre prevenção e combate ao assédio moral no serviço público.

“Somos pioneiros nessa iniciativa que visa prevenir, detectar e combater assédio moral no serviço público”, destaca o prefeito, ao lembrar que má conduta no ambiente de trabalho pode afetar dignidade, integridade física e psíquica da vítima. Para o prefeito, conhecimento faz com que as pessoas “tenham consciência dos seus direitos e deveres”.

O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, General Mário Fernandes, representou o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele lembrou que Goiânia é o primeiro município parceiro do Ciset nesse projeto. “São temas que devem ser sincronizados em toda a esfera, e Goiânia é o primeiro ente federativo a firmar parceria para conscientizar e combater esse problema”, ressalta.

O secretário de Controle Interno da Presidência da República, Edson Leonardo Daléscio Sá Teles, também participou da solenidade, e elogiou a edição do material, assim como o comprometimento da gestão municipal com o tema. “Goiânia foi a nossa primeira parceria firmada, estivemos juntos no ano passado, e agora avançamos nesse trabalho de disseminar conhecimento e combater o assédio moral”, assinala.

De acordo com o controlador-geral do Município, Gustavo Cruvinel, o assédio moral é a conduta abusiva e intencional, por meio de palavras, gestos e atitudes. “Infelizmente, é uma realidade nas relações de trabalho que atinge homens e mulheres de todas as categorias, e tem efeito bastante nocivo. Essa cartilha mostra que a prefeitura reconhece a importância do tema, conscientiza e orienta o servidor do município de Goiânia para a prevenção e denúncia dos casos de assédio moral”, diz.

Para a titular da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Tatiana Lemos, a cartilha é um importante instrumento de informação. “Mulheres são as maiores vítimas de assédio no ambiente de trabalho, tanto moral como sexual”, lembra a secretária, ao citar campanhas já realizadas pela prefeitura para informar e educar a todos sobre seus deveres e direitos.

Participaram da solenidade, dentre outras autoridades, o corregedor da Presidência da República, Vinícius Dantas; o superintendente de Correição Administrativa da Controladoria-Geral do Estado de Goiás, Bruno Mendes Dias, que na ocasião representou o secretário-chefe da Controladoria Geral, Henrique Ziller; e os vereadores Clécio Alves, Lucíola do Recanto e Pedro Azulão Júnior.