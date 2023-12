CCJ derruba vetos a emendas de vereadores ao Código de Posturas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou ontem veto do Executivo a emendas dos vereadores ao Código de Posturas do Município. Uma das emendas vetadas é de autoria do vereador Cabo Senna (Patriota) e retira a necessidade de um distanciamento mínimo dos clubes de tiros de um quilômetro das escolas e horário de funcionamento apenas das 6 h às 22 h.

A vereadora Kátia Maria (PT) apresentou destaque na votação para manter o veto ao artigo que permite que os Clubes de Tiro da capital possam funcionar durante o período noturno, sem restrição de horário e também possam ser instalados próximos a escolas, porém o colegiado derrubou o destaque, bem como rejeitou o veto da Prefeitura a todas as emendas.

A matéria irá para o plenário e em caso de acompanhar a votação da CCJ, as emendas passam a integrar o Código de Posturas da capital, já que derrubada de veto gera sanção da matéria pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo.