CCJ sabatina e aprova o nome de Sebastião Lázaro Pereira para o Conselho Estadual de Educação

Comandada pelo deputado Wagner Neto (Solidariedade), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) se reuniu nesta terça-feira, 25, para sabatinar o indicado pela Governadoria à recondução ao Conselho Estadual de Educação (CEE), Sebastião Lázaro Pereira. Após debate com os parlamentares, a recondução foi aprovada pela CCJ.

Natural de Rio Verde e rumo ao seu quarto mandato no Conselho, Pereira é doutor em Ciências Sociais e pró-reitor de Administração e Planejamento da Universidade de Rio Verde (UniRV). O sabatinado representa as fundações públicas municipais de ensino superior e, caso sua recondução seja aprovada pelo Plenário, ocupará a posição de conselheiro no CEE por novos quatro anos.

Ao apresentar sua trajetória profissional, Sebastião ressaltou a atuação na Câmara de Educação Superior e trabalho pela criação da Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior (ANIMES).

O deputado Gugu Nader (Agir) parabenizou o CEE pela condução dos trabalhos e afirmou sua esperança pela volta dos vestibulares para o curso de Medicina da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – campus Itumbiara.

“É um homem que representa bem as universidades, o conselho e os educadores desse estado. Tem os nossos cumprimentos e que continue fazendo um trabalho competente e sério, o que tem feito a diferença. Só tem a enriquecer a continuidade desse trabalho”, disse a deputada Bia de Lima (PT), que é presidente da Comissão de Educação da Alego e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego).

O líder do Governo na Casa, Wilde Cambão (UB) ecoou o discurso dos colegas e elogiou a indicação ao CEE.

Em seguida, Talles Barreto (UB) defendeu o papel do Conselho no combate à violência nas escolas, questionou como o órgão poderia agir e cobrou atuação mais firme. Relator do processo legislativo, Lincoln Tejota (UB) também celebrou o nome de Sebastião Lázaro Pereira e pediu atenção especial às ondas de ataques nas unidades de educação pelo Brasil.

O petista Mauro Rubem concordou com os parlamentares e afirmou o papel do CEE em estabelecer diretrizes para lutar contra não apenas a violência, mas também ao que chamou de “onda de desinformação”.

Por último, Cristiano Galindo (Solidariedade) solicitou que o sabatinado levasse ao Conselho a possibilidade de estabelecer mais parceria público-privadas na educação goiana.

Em resposta aos questionamentos, Sebastião Lázaro Pereira disse que o CEE cuida desde a educação infantil até o ensino superior e que cada fase deve ter medidas específicas para combater a violência. Entretanto, reforçou a necessidade de mudança de pensamento na sociedade que, segundo ele, está repleta de discursos de ódio cuja disseminação ganha força nas mídias sociais. Para Sebastião, é necessário um marco regulatório para a atividade das big techs [termo usado para se referir às empresas que dominam a tecnologia da informação globalmente].

Após o colegiado aprovar por unanimidade a indicação, o presidente da CCJ distribuiu matérias para relatoria e recebeu projetos já relatados por membros. Com o fim do prazo regimental, a pauta de votações foi transferida para a próxima reunião.