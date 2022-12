﻿CDL Jovem de Goiânia organiza dia de cinema para crianças carentes

Cerca de 125 crianças carentes dos projetos Seara e Ensinando Abraçar participam no próximo domingo, 04, de uma campanha que vai proporcionar um dia de diversão. É ação é organizada pela representantes da CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Goiânia. A garotada atendida pelas duas ONGs vão viver a magia de poder assistir a um filme na tela grande de um cinema com direito a lanche.

A ação, que já conta com mais de 30 parceiros, entre empresas e pessoas físicas, faz parte dos trabalhos da CDL do Bem – serviço prestado pela entidade com foco em contribuições sociais. Marco Túlio Santos, diretor de eventos da CDL Jovem de Goiânia, detalha a importância do trabalho. “Infelizmente, muitas crianças vivem em uma posição de vulnerabilidade e dificilmente teriam a chance de ir ao cinema. Muitas vezes, elas sequer têm o que comer todos os dias. É papel de entidades como a nossa promover trabalhos que, de alguma forma, ajudem a transformar vidas.”

A escolha de uma sessão de cinema como forma de lazer foi proposital. “O impacto social e cultural de um filme assistido num ambiente que mexe com nossas emoções é muito forte. E essas vivências deixam marcas positivas fortes no desenvolvimento de uma criança. A sensação que elas terão dificilmente será esquecida na fase adulta”, conclui o diretor de ação social da CDL Jovem, Igor Pacheco.