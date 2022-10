Censo 2022: abertas 150 vagas para recenseadores em Aparecida de Goiânia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com um processo seletivo aberto para contratar 150 recenseadores para a realização do Censo 2022 no município de Aparecida de Goiânia.

As inscrições, que são abertas semanalmente conforme a demanda, devem ser feitas de forma presencial em um dos postos de inscrição do IBGE de Aparecida situados na Rua Tupinambas Qd. 01 Lt. 11 no setor Vila Brasília e na Rua Flamboyant Qd. 34, Lt. 20, Residencial Village Garavelo.

Os recenseadores são os responsáveis por coletar as informações pertinentes ao Censo. O contrato de trabalho dos recenseadores tem duração de 30 dias, podendo ser prorrogado até dezembro com base na necessidade das atividades previstas para o Censo de 2022 ou encaminhado para o Censo de Goiânia ou de outros municípios vizinhos.

“O Censo tem um papel muito importante, é a base para os governos municipal, estadual e federal realizarem seus planejamentos anuais para identificar quais regiões precisam de investimentos em educação, saúde, infraestrutura, segurança, cultura, moradia, assistência social e demais áreas”, explicou o coordenador do Censo em Aparecida, Jacinto Lopes de Jesus.

Remuneração

A remuneração é por produtividade, calculada por quantidade de questionários preenchidos que variam entre R$ 7 e R$ 9,50 cada. O recenseador recebe também, com conhecimento prévio, ajuda de custo para locomoção realizada em cada setor trabalhado.

Pré-requisitos

Podem se inscrever pessoas de qualquer idade acima de 18 anos, com ensino fundamental completo, exceto servidor público ou Microempreendedor Individual (MEI).

Documentação necessária

Para se inscrever, o interessado deve apresentar documento pessoal, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista para homens, comprovante de inscrição do PIS/PASEP se possuir, comprovante de residência, comprovante de naturalização em caso de estrangeiros, cópia assinada da Declaração de Imposto de Renda, comprovante de escolaridade, atestado de sanidade física e mental e comprovante bancário. O candidato deverá estar munido de uma foto 3×4 recente e da documentação original, digital ou cópia autenticada.

Processo seletivo

As contratações são realizadas após o candidato passar por um treinamento com duração de 24 horas dividido em três dias. Para cada dia de participação o candidato recebe R$ 40 a diária. Esse treinamento será realizado na Praça Céu das Artes Orlando Alves Carneiro, na Cidade Vera Cruz, a partir do dia 13 de outubro. No final do treinamento, o candidato faz uma prova e se for aprovado é selecionado para o trabalho.