CEO do Grupo RTSC recebe homenagem da Câmara de Caldas Novas

Em sessão solene no auditório Celso de Godoy, na Câmara Municipal de Caldas Novas, o CEO do Grupo RTSC, Marcos Jorge, foi homenageado com o título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas (GO), iniciativa de autoria do vereador Saulo Inácio. Um dos exemplos da contribuição do empresário com o setor está no trabalho realizado com o conglomerado turístico-imobiliário WAM Group, que opera sete hotéis e resorts na cidade, além de mais quatro parques aquáticos, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e fomentando impostos para um dos principais destinos turísticos de Goiás.

Somente nessa região, são 15 os empreendimentos, entre hotéis, resorts e parques, que tiveram seus financiamentos viabilizados por empresas do Grupo RTSC, que contam com aproximadamente 4 mil quartos e mais de 1 milhão de hóspedes por ano. O volume acumulado já ultrapassa R$ 1 bilhão, o que provoca um relevante impacto por gerar mais de 2 mil empregos diretos no município.

“Hoje, homenageamos uma pessoa que olhou para Caldas Novas com bons olhos, que pensou na geração de empregos e no turismo da cidade”, afirmou o vereador Saulo Inácio ao entregar o título ao empresário. Para Marcos Jorge, é uma honra poder contribuir com Caldas Novas, visando ao progresso e ao desenvolvimento da cidade. “Cheguei aqui quase dez anos atrás e vi uma oportunidade ainda nascente de tornar essa região na potência turística que é hoje em dia. Estamos apenas começando e ainda temos muito a construir juntos”, declarou o homenageado da noite.

Conheça mais sobre o destino

Localizada no sudeste de Goiás, a região das Águas Quentes é considerada a maior estância hidrotermal do mundo, sendo Caldas Novas, a 170 km de Goiânia, a cidade de maior destaque. O município recebe mais de 5 milhões de turistas por ano e, além do atrativo de suas águas quentes, abriga a Serra das Caldas, forte no ecoturismo, e o lago Corumbá, reconhecido pelo lazer náutico. Com população de quase 100 mil habitantes, seu PIB (Produto Interno Bruto) per capita é de R$ 27.373,02, segundo o Observatório do Turismo do Estado de Goiás. Apesar de sua principal atividade econômica ser o turismo, o município também se destaca pela indústria, agronegócio, comércio e construção.

“Nosso grupo tem potencial de elevar o nome do município através de sua gestão de turismo, hotelaria, parques turísticos, empreendimentos de multipropriedade e imobiliários”, afirma Marcos Jorge. O grupo é um dos maiores gestores de crédito imobiliário independente do país, com R$ 15 bilhões em ações, debêntures e CRIs lastreados em empreendimentos turísticos, imobiliários e comerciais. Em seu portfólio atualmente constam 25 hotéis espalhados pelo país.