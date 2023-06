Cesta básica em junho apresenta redução de R$ 51,14 em preço médio

Segundo pesquisa do Procon Anápolis, no mês de junho, uma pessoa que recebe um salário mínimo (R$1.320) pode gastar R$ 550,02, ou seja, 41,67% de sua renda, com os produtos da cesta básica nacional. Esse valor representa uma redução de R$ 51,14 em relação a maio, quando o gasto era de R$ 601,16.

O objetivo da pesquisa foi verificar a variação dos preços dos alimentos na cidade devido ao aumento dos tributos sobre os combustíveis. O Procon Anápolis pretende informar os consumidores sobre os valores praticados, para que possam analisar a diferença antes de realizar suas compras.

Embora a pesquisa não tenha analisado a oscilação dos preços dos combustíveis, o Procon Anápolis expressa preocupação com possíveis aumentos decorrentes da mudança nos valores dos combustíveis e planeja verificar essa questão nas próximas pesquisas nos meses de julho e agosto.

Na pesquisa, os produtos de limpeza e higiene pessoal apresentaram as maiores oscilações, apesar de terem registrado queda nos preços em comparação a maio. O sabão em pó (800g) liderou o ranking, com uma variação de 215% e preços entre R$ 3,49 e R$ 10,99. Em relação ao mês anterior, houve uma redução de 17% no custo desse produto. Em segundo lugar, o creme dental (90g) teve preços variando de R$ 1,49 a R$ 4,39 (195%), com uma redução de 30% em seu valor médio em comparação ao mês anterior.

Outros produtos também apresentaram redução significativa de preços, como o papel higiênico (4 unidades) com variação de 129% e preços entre R$ 3,49 e R$ 7,99. O preço médio desse produto registrou uma queda de 20%. O tomate teve uma redução de 28% em seu valor médio, passando de R$ 11,04 em maio para R$ 8,66 em junho. Já o pão francês teve uma queda de 20% em seu preço médio, passando de R$ 16,17 para R$ 13,48.

A pesquisa foi realizada nos dias 1º e 2 de junho em seis estabelecimentos comerciais de diferentes regiões de Anápolis. Para acessar o relatório completo, acesse o site do Procon Anápolis.